Μία δωρεά ύψους 40.000 δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Μινεσότα «People Serving People», έκαναν οι θρυλικοί Metallica μετά τις δύο εμφανίσεις τους το Σαββατοκύριακο, στο U.S. Bank Stadium.

Τη δωρεά αποκάλυψε ο φιλανθρωπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 1982 και είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο αστέγων στη πόλη, όταν μοιράστηκε μία ευχαριστήρια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram.

«Οι Metallica μόλις επένδυσαν 40.000 δολάρια μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands στο People Serving People κατά την επίσκεψή τους στην Μινεάπολη. Δωρεές σαν αυτή επιτρέπουν προγράμματα όπως η οικονομική κατάρτιση, η έκτακτη βοήθεια και η υψηλής ποιότητας φροντίδα παιδιών στο People Serving People», αναφέρεται στη λεζάντα.

«Ευχαριστούμε Metallica, που ενισχύσατε το έργο μας, τροφοδοτήσατε την κοινότητά μας και βοηθήσατε τις οικογένειες να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους!» τονίζεται.

Σύμφωνα με το Blabbermouth, το κορυφαίο συγκρότημα μέσω του ιδρύματος «All Within My Hands που ίδρυσε το 2017, δωρίζει μέρος των εισπράξεων από τις συναυλίες του, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις από κάθε πόλη που επισκέπτεται κατά την διάρκεια της περιοδείας του.

Πηγή: ΑΠΕ