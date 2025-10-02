Η καλή ενυδάτωση είναι βασική για να λειτουργούν σωστά τα συστήματα του οργανισμού μας και για τη γενικότερη υγεία μας. Όμως κάτι που συχνά παραβλέπεται είναι πως έχει σημασία τι είδους μπουκάλι χρησιμοποιούμε για να πίνουμε το νερό μας;

Με την «ανακάλυψη» του πλαστικού, τα μπουκάλια μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων έγιναν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Τα πλεονεκτήματά τους ήταν μεγάλα και καθιερώθηκαν στη συσκευασία και μεταφορά τροφίμων και υγρών. Όμως με τα χρόνια διαπιστώθηκε πως αυτή η «επανάσταση» έκρυβε και πολλούς κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και την υγεία των ανθρώπων.

Τι είναι τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά

Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια μελετούν τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών (μικρότερα των 5 mm) και των νανοπλαστικών (μικρότερα του 1μm) στον ανθρώπινο οργανισμό. Πρόκειται για μικροσκοπικά σωματίδια που μπαίνουν στο σώμα μέσω του στόματος ή των πνευμόνων και μπορούν να καταλήξουν σε ζωτικά όργανα, όπως ο εγκέφαλος και το συκώτι.

Νέες έρευνες συνδέουν πλέον τη συσσώρευση μικροπλαστικών με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού και διαβήτη.

Επιπλέον, επειδή επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου, μπορεί να αυξήσουν προβλήματα πέψης και να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό. Η διαταραχή αυτή – γνωστή και ως «δυσβίωση» – συνδέεται με φλεγμονές και αυξημένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Η έρευνα του Concordia University

Πρόσφατα, επιστήμονες από το Concordia University στο Μόντρεαλ του Καναδά έκαναν μια μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Hazardous Materials.

Η μελέτη επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης (όχι στα επαναχρησιμοποιούμενα). Οι ερευνητές ανέλυσαν πάνω από 141 επιστημονικές εργασίες που πληρούσαν τα κριτήριά τους, εστιάζοντας στη μόλυνση από μικρο και νανοπλαστικά.

Η έρευνα ανέδειξε τρία βασικά σημεία:

Το μέγεθος… μετράει. Όσο μικρότερο είναι το πλαστικό σωματίδιο, τόσο πιο εύκολα περνά από το έντερο στο αίμα και φτάνει σε ζωτικά όργανα (εγκέφαλο, συκώτι, καρδιά). Τα νανοπλαστικά είναι τα πιο επικίνδυνα, ακολουθούν τα μικροπλαστικά, ενώ τα μακροπλαστικά έχουν τον μικρότερο κίνδυνο.

Καλύτερα νερό βρύσης. Υπολογίζεται ότι ο μέσος άνθρωπος καταπίνει 39.000–52.000 μικροπλαστικά σωματίδια τον χρόνο, ενώ οι καταναλωτές εμφιαλωμένου νερού καταπίνουν έως και 90.000 περισσότερα από όσους πίνουν νερό βρύσης.

Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία. Τα νανο- και μικροπλαστικά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων: αναπνευστικών νοσημάτων, προβλημάτων αναπαραγωγής, νευροτοξικότητας (συμπεριλαμβανομένων εγκεφαλικών ασθενειών) και καρκίνου.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η απελευθέρωση μικροπλαστικών αυξάνεται όταν τα μπουκάλια εκτίθενται στον ήλιο ή όταν δημιουργείται τριβή, όπως όταν τα πιέζουμε ή ανοίγουμε και κλείνουμε το καπάκι επανειλημμένα.

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα

Παρά τους όποιους ερευνητικούς περιορισμούς (μέγεθος δείγματος, διαφορετικές συνθήκες εργαστηρίων κ.α.), η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη και δείχνει ότι το πρόβλημα είναι και υπαρκτό και ανησυχητικό.

Το κόστος από την «επανάσταση των πλαστικών» φαίνεται πως είναι μεγάλο και η συζήτηση γύρω από τα πλαστικά δεν περιορίζεται μόνο στο νερό: μικροπλαστικά έχουν βρεθεί σε κουζινικά σκεύη, σε σακουλάκια τσαγιού, σε δοχεία φύλαξης τροφίμων και σε συσκευασμένα τρόφιμα, ακόμη και σε τσίχλες. Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν:

να αποφεύγουμε το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικά σκεύη,

να αντικαθιστούμε τα πλαστικά κουζινικά με ξύλινα,

να προτιμάμε γυάλινα δοχεία αποθήκευσης.

Τα σκληρά πλαστικά – που χρησιμοποιούνται για τα παγούρια – φαίνεται να είναι ασφαλέστερα, αλλά η καλύτερη επιλογή είναι το γυάλινο μπουκάλι.

Αν βρεθείτε σε ανάγκη και δεν έχετε άλλη επιλογή, πέρα από πλαστικό μπουκάλι μιας χρήσης, κρατήστε το εμφιαλωμένο νερό μακριά από τον ήλιο, μην πιέζετε το μπουκάλι και μην το χειρίζεστε υπερβολικά. Μια πρακτική λύση είναι να μεταφέρετε το νερό σε ένα ασφαλέστερο επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι, όπως για παράδειγμα τα ανοξείδωτα.