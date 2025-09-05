Η ναυτία και ο εμετός είναι συμπτώματα πολλών διαφορετικών προβλημάτων υγείας, αλλά και της εγκυμοσύνης, στα αρχικά στάδια. Εμφανίζονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, αλλά υπάρχουν αρκετοί – και απλοί – τρόποι να ανακουφιστεί κανείς.

Παρότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος που να βοηθά όλους για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμετού, οι ειδικοί της Cleveland Clinic, προσφέρουν ορισμένες βασικές συμβουλές…

Αργή κατανάλωση μικρών ποσοτήτων παγωμένων – ελαφριών – ροφημάτων

Πιείτε νερό, ζωμούς, τσάι με τζίντζερ ή ισοτονικά ποτά.

Μασήστε ή πιπιλίστε παγάκια ή γρανίτες

Ελαφριά, ήπια και άγευστα τρόφιμα (π.χ. κράκερ, απλό ψωμί, φρυγανιές, ρύζι, σκέτα μακαρόνια).

Αποφυγή τηγανητών, πικάντικων, λιπαρών ή γλυκών τροφών.

Αποφύγετε δύσπεπτα τρόφιμα.

Αργή κατανάλωση φαγητού σε μικρά και συχνά γεύματα.

Αποφυγή συνδυασμού ζεστών και κρύων τροφών.

Προτιμήστε φαγητά κρύα ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Ξεκούραση μετά το φαγητό.

Όχι βούρτσισμα δοντιών αμέσως μετά το φαγητό. Η οδοντόκρεμα ή η οδοντόβουρτσα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αντανακλαστικά εμετό.

Σταδιακή επιστροφή σε ισορροπημένη διατροφή.

Ξεκούραση σε καθιστή ή ανασηκωμένη θέση

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν φάρμακα – πάντα με ιατρική καθοδήγηση.

Προσοχή στον κίνδυνο της αφυδάτωσης

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τον εμετό είναι η αφυδάτωση. Στους ενήλικες είναι λιγότερο πιθανή, καθώς μπορούν να αναγνωρίσουν τα σημάδια: έντονη δίψα, ξηρά χείλη, ξηροστομία. Στα παιδιά και τα βρέφη ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.

Τα βασικά συμπτώματα αφυδάτωσης είναι: ξηρά χείλη, βυθισμένα μάτια, γρήγορη αναπνοή ή παλμός. Στα βρέφη, μειωμένη ούρηση και βυθισμένη «μαλακή κηλίδα» στο κεφάλι.

Πότε να καλέσετε γιατρό

Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν:

Η φροντίδα στο σπίτι δεν αποδίδει.

Εμφανίζονται σημάδια αφυδάτωσης.

Ο εμετός σχετίζεται με τραυματισμό ή λοίμωξη.

Σε παιδιά κάτω των 6 ετών:

Εμετός για πάνω από λίγες ώρες.

Παράλληλη διάρροια.

Σημάδια αφυδάτωσης.

Πυρετός υψηλότερο από 37,8°C.

Έλλειψη ούρησης πάνω από 6 ώρες.

Σε παιδιά άνω των 6 ετών:

Εμετός που διαρκεί μία μέρα.

Διάρροια με εμετό για πάνω από 24 ώρες.

Πυρετός υψηλότερο από 38,9°C.

Έλλειψη ούρησης >6 ώρες.

Σε ενήλικες:

Εμετός (με ή χωρίς διάρροια) πάνω από μια 1 ημέρα.

Σημάδια μέτριας αφυδάτωσης.

Άμεση ιατρική βοήθεια αν υπάρχει:

Εμετός με αίμα

Έντονος πονοκέφαλος ή αυχενική δυσκαμψία.

Υπνηλία, σύγχυση, μειωμένη εγρήγορση.

Σοβαρός κοιλιακός πόνος.

Εμετός με πυρετό πάνω από 38,3°C.

Εμετός με διάρροια.

Γρήγορη αναπνοή ή παλμός.

Συμπερασματικά

Η ναυτία και ο εμετός μπορεί να είναι δυσάρεστα συμπτώματα, όμως τις περισσότερες φορές δεν κρύβουν κάτι σοβαρό και αντιμετωπίζονται με απλές πρακτικές στο σπίτι.

Η σωστή ενυδάτωση, η ξεκούραση και οι κατάλληλες διατροφικές επιλογές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να ακούτε το σώμα σας και να ζητάτε ιατρική συμβουλή όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή συνοδεύονται από ανησυχητικά σημάδια.

Με έγκαιρη φροντίδα, μπορείτε να ανακουφιστείτε αποτελεσματικά και να επιστρέψετε γρήγορα στη φυσιολογική σας δραστηριότητα.