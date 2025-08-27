Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε την κυκλοφορία του αίματος μόνο όταν έχουμε κρύα χέρια ή πόδια, ή όταν κουραζόμαστε εύκολα. Κι όμως, η ροή του αίματος δεν αφορά μόνο την καρδιά – επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση, ακόμα και τη διάθεσή μας.

Επίσης η κακή κυκλοφορία του αίματος μπορεί να προκαλέσει κράμπες, μούδιασμα, κόπωση και σε σοβαρότερες περιπτώσεις, καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό.

Οι καρδιολόγοι είναι ξεκάθαροι: υπάρχει μία βασική, καθημερινή συνήθεια που μπορεί να κρατήσει το κυκλοφορικό μας δυνατό και να προστατεύσει την υγεία μας σε βάθος χρόνου: Η ενυδάτωση.

«Το αίμα είναι το σύστημα μεταφοράς του σώματος. Μεταφέρει οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά και ενέργεια σε κάθε σημείο – από τον εγκέφαλο μέχρι τα πόδια – και απομακρύνει άχρηστες ουσίες», εξηγεί ο καρδιολόγος Dr. Ravi Jandhyala στο Parade.

«Όταν η ροή είναι καλή, όλα λειτουργούν καλύτερα: καρδιά, εγκέφαλος, μύες, ακόμα και η διάθεση. Όταν όμως δεν κυκλοφορεί σωστά, τα όργανα δεν παίρνουν το οξυγόνο που χρειάζονται».

Γιατί η ενυδάτωση είναι το κλειδί;

«Η κατανάλωση αρκετού νερού είναι ένας από τους πιο απλούς και ισχυρούς τρόπους να στηρίξετε την καρδιά και την κυκλοφορία σας», τονίζει ο Jandhyala. Το νερό κρατά τα πάντα σε κίνηση – και το αίμα σας μαζί.

Ο Dr. Brett Sealove προσθέτει: «Το νερό είναι το καύσιμο του κυκλοφορικού και της “μηχανής” του σώματος, δηλαδή της καρδιάς».

Η ενυδάτωση δεν προέρχεται μόνο από υγρά, αλλά και από τροφές πλούσιες σε νερό, όπως το καρπούζι, το αγγούρι, το πορτοκάλι και το μαρούλι. Αντίθετα, ποτά με πολύ αλκοόλ ή καφεΐνη μπορούν να αφυδατώσουν.

Πώς επηρεάζει η αφυδάτωση το αίμα

Το αίμα αποτελείται κατά περίπου 90% από νερό. Όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό:

Ο όγκος του αίματος μειώνεται, κάτι που οδηγεί σε χαμηλή πίεση (υπόταση), ζαλάδες ή λιποθυμία.

Το αίμα γίνεται πιο «παχύρευστο», δυσκολεύοντας την καρδιά να το κυκλοφορήσει. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, θρόμβων και εγκεφαλικού.

Η ομαλή ροή επιβραδύνεται, άρα τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο καθυστερούν να φτάσουν στους ιστούς.

Πόσο νερό χρειάζεστε;

Δεν υπάρχει ένας μαγικός αριθμός για όλους. Οι ειδικοί προτείνουν περίπου 3,5 λίτρα για τους άνδρες και 2,5 λίτρα για τις γυναίκες την ημέρα. Ωστόσο, οι γιατροί συμφωνούν ότι οι ανάγκες ποικίλλουν ανάλογα με την υγεία του οργανισμού, την άσκηση ή ακόμη και τα φάρμακα που λαμβάνει κάποιος.

Ο καλύτερος «δείκτης» είναι το σώμα σας. Για παράδειγμα ούρα με ανοιχτό χρώμα σημαίνουν επαρκή ενυδάτωση. Επίσης η δίψα είναι καθυστερημένο σήμα κινδύνου – ιδανικά πρέπει να πίνετε νερό πριν τη νιώσετε.

Συμπτώματα που δείχνουν αφυδάτωση και κακή κυκλοφορία είναι: ξηρό στόμα, πονοκέφαλος, κούραση, ζάλη, γρήγοροι παλμοί, κράμπες, ακόμα και «ομίχλη» εγκεφάλου.

3 επιπλέον συνήθειες για καλύτερη κυκλοφορία

Αφού βάλετε την ενυδάτωση στην καθημερινότητά σας, οι καρδιολόγοι συστήνουν κι άλλες απλές αλλαγές:

► Κίνηση – Το περπάτημα, οι διατάσεις και η γυμναστική ενισχύουν την καρδιά, κάνουν τα αγγεία πιο ευέλικτα και βελτιώνουν την κυκλοφορία.

► Διαχείριση άγχους – Το χρόνιο στρες συστέλλει τα αγγεία και ανεβάζει την πίεση. Τεχνικές χαλάρωσης όπως η αναπνοή, ο διαλογισμός και η γιόγκα βοηθούν.

► Διακοπή καπνίσματος – Το κάπνισμα στενεύει τα αγγεία και μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Η διακοπή του βελτιώνει γρήγορα την κυκλοφορία, σε κάθε ηλικία.

Εν κατακλείδι…

Η καλύτερη συνήθεια για να υποστηρίξετε το κυκλοφορικό σας δεν είναι κάποια περίπλοκη θεραπεία. Είναι τόσο απλή όσο ένα ποτήρι νερό. Η σωστή ενυδάτωση κρατά το αίμα σας «ελαφρύ», την καρδιά σας πιο αποδοτική και το σώμα σας ενεργό. Συνδυάζοντάς τη με κίνηση, διαχείριση άγχους και αποφυγή καπνίσματος, βοηθάτε το κυκλοφορικό σας να λειτουργεί στο μέγιστο.