Βρίσκεται σε κάθε μανάβικο, είναι φτηνό, τραγανό, νόστιμο και γεμάτο πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Το κόκκινο λάχανο μπορεί να μην «κλέβει την παράσταση» σε viral διατροφικές τάσεις, όμως είναι πραγματικά ένα super food και ήρθε η ώρα να το βάλετε ξανά στο πιάτο σας.

Μπορεί να μην είναι δημοφιλές, αλλά είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά και προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες είναι φυτικές ενώσεις που προστατεύουν το σώμα από το οξειδωτικό στρες, μειώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, φλεγμονών ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Επιπλέον, ενισχύουν το ανοσοποιητικό και διατηρούν τα κύτταρα υγιή.

Η δύναμη του χρώματος

Το χρώμα του οφείλεται στις ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που χαρίζουν σε πολλά φυτικά τρόφιμα αυτό το χαρακτηριστικό μωβ, βιολετί, κόκκινο ή μπλε χρώμα τους.

Όπως εξηγούν διατροφολόγοι στο Eating Well, οι ανθοκυανίνες είναι φυσικές φυτικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδη δράση και ευεργετικά αποτελέσματα για την καρδιά. Ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των φλαβονοειδών και βρίσκονται επίσης σε τροφές όπως τα σταφύλια, τα μούρα και τα δαμάσκηνα.

Καρδιοπροστασία

Οι ανθοκυανίνες του κόκκινου λάχανου βοηθούν στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης μειώνοντας την LDL (γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη). Επιπλέον, μειώνουν τη φλεγμονή και φαίνεται να συμβάλλουν και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Το κόκκινο λάχανο περιέχει επίσης φυτικές ίνες, σημαντικό θρεπτικό συστατικό που συνδέεται με μειωμένη χοληστερίνη και καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Μια μερίδα παρέχει περίπου 2 γραμμάρια φυτικών ινών.

Ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας

Η διατροφή παίζει κρίσιμο ρόλο και στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνουμε. Οι ανθοκυανίνες φαίνεται να προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες.

Έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ανθοκυανίνες, όπως το κόκκινο λάχανο, τα μύρτιλα και τα σταφύλια, μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη, την προσοχή και τις γνωστικές λειτουργίες γενικά.

Αν και απαιτείται περισσότερη μελέτη, τα πρώτα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ειδικά για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Φυσικός σύμμαχος κατά των ασθενειών

Το κόκκινο λάχανο ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών, όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών. Πρόκειται για φυτικές τροφές που περιέχουν γλυκοσινολάτες – ενώσεις με θείο που δρουν ως αντιοξειδωτικά στο σώμα.

Έρευνες δείχνουν ότι οι γλυκοσινολάτες μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου χρόνιων παθήσεων όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ορισμένοι καρκίνοι. Επιπλέον, υποστηρίζουν τη φυσική αποτοξίνωση του ήπατος.

Νόστιμο και εύκολο στην κουζίνα

Ευτυχώς, το κόκκινο λάχανο δεν είναι μόνο υγιεινό, αλλά είναι και ευέλικτο και οικονομικό. Τρώγεται ωμό ή μαγειρεμένο. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια πολύχρωμη σαλάτα, να προστεθεί σε tacos με ψάρι, γαρίδες ή κοτόπουλο, να χρησιμοποιηθεί ως topping σε σούπες ή να μπει και σε smoothies μαζί με φρούτα και άλλα λαχανικά.

Ένα μικρό αλλά σημαντικό tip: Αν το μαγειρέψετε, θα διαπιστώστε πως το χρώμα του αλλάζει από έντονο μωβ σε θαμπό μπλε. Προσθέστε λίγο μαγειρική σόδα στο μαγείρεμα. Έτσι προστατεύονται οι ανθοκυανίνες και δεν αλλοιώνεται το χρώμα.

Άλλες τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά

Η προσθήκη περισσότερων αντιοξειδωτικών στο πιάτο σας είναι πάντα μια έξυπνη κίνηση. Και το κόκκινο λάχανο είναι μια προσιτή, θρεπτική και ευέλικτη επιλογή που αξίζει περισσότερη προσοχή. Όμως δεν είναι ο μόνος σύμμαχος στη μάχη κατά του οξειδωτικού στρες. Σύμφωνα με διατροφολόγους μερικές ακόμη τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά είναι: