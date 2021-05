Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κύμα της πανδημίας το Σεπτέμβριο άφησε ο Χαράλαμπος Γώγος, σημειώνοντας ότι ίσως το αποφύγουμε αν το ποσοστό των εμβολιασμένων ξεπεράσει το 50%.

«Τίποτα δεν αποκλείεται. Η αβεβαιότητα είναι χαρακτηριστικό αυτής της πανδημίας. Αλλά είναι στο χέρι μας. Με πάνω από το 50-60% εμβολιασμένων μέσα στο καλοκαίρι, θα το αποφύγουμε», ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του OPEN.

Σχολιάζοντας την τωρινή κατάσταση της πανδημίας του κορονοϊού, είπε ότι «έχει φανεί ότι η ύφεση της καμπύλης δεν είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε 10-15% ελάττωση ιικού φορτίου και έχουν μειωθεί πολύ οι νοσηλείες και βαριά πάσχοντες. Το ποσοστό θετικότητας 4% είναι καλό».

Αναφερόμενος στις παρενέργειες των εμβολίων, ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών εξήγησε ότι είναι «σπάνιες περιπτώσεις. Μια στο δισεκατομμύριο να έχουμε θρομβοπενία, είναι εξαιρετικά σπάνια αυτή η παρενέργεια», ενώ τόνισε ότι αν κάποιος έχει θρομβωτικό επεισόδιο μετά την Α δόση του εμβολίου, «τότε μόνο μπορεί να αλλάξει τη Β δόση με άλλο εμβόλιο».

Όσον αφορά την αξιοπιστία των self test, υπογράμμισε ότι όποιος έχει συμπτώματα πρέπει να κάνει μοριακό ή rapid test και όχι μόνο το το self test. «Τα self test δεν έχουν την ίδια ευαισθησία με τα μοριακά ή τα rapid. Μπορεί να μην ανιχνεύει το 100% αλλά το 60-80%», ανέφερε.