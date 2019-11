Σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου

1812: Τελειώνει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που ξεκίνησε στις 26 του μήνα, με πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1822: Ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη Γαλανόλευκη. Την ίδια μέρα, οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.

1826: Ο Γάλλος φιλέλληνας Φαβιέρος, επικεφαλής 480 ανδρών, σπάει την πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών από τον Κιουταχή κι εφοδιάζει τους πολιορκημένους με πυρίτιδα για έναν ολόκληρο μήνα.

1830: «Νοεμβριανή Εξέγερση»: Οι Πολωνοί εξεγείρονται κατά των Ρώσων κατακτητών.

1899: Ο Ελβετός επιχειρηματίας, Χανς Γκάμπερ, και άλλα 11 άτομα ιδρύουν την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα.

1906: Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Lancia από τον ραλίστα και μηχανικό Βιτσέντσο Λάντσια.

1907: Ο πρίγκιπας Γεώργιος παντρεύεται την πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη με θρησκευτικό γάμο στο μητροπολιτικό ναό Αθηνών.

1908: Κατά τη γενική συνέλευση των μελών του, καταρτίζεται το πρώτο καταστατικό του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που είναι από τα πρώτα ελληνικά αθλητικά σωματεία. Φέρει την ονομασία «Οθωμανικός Ελληνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ο Ηρακλής».

1912: Αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου.Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει τις οχυρωμένες θέσεις Μεγάλο και Μικρό Μπισδούνι και Πεστά.

1918: Η Σερβία προσαρτά το Μαυροβούνιο.

1929: Στην Ελλάδα ξεσπούν επεισόδια μεταξύ φοιτητών και χωροφυλακής, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων του Υπουργείου Παιδείας και της Συγκλήτου για τις εξετάσεις.

1932: Καταπλέουν στον Πειραιά τα νέα αντιτορπιλικά «Ύδρα» και «Κουντουριώτης». Την ίδια μέρα, η Σοβιετική Ένωση υπογράφει σύμφωνο μη επίθεσης με τη Γαλλία.

1934: Ο βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος Ε' παντρεύεται την πριγκίπισσα της Ελλάδας Μαρίνα.

1944: Η Αλβανία απελευθερώνεται από τις δυνάμεις του Άξονα.

1963: Οι Beatles κυκλοφορούν την επιτυχία τους «I Want to Hold Your Hand». Οι προπωλήσεις φθάνουν το 1.000.000.

1964: Πνίγεται στο αίμα ο επίσημος εορτασμός στο Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από αντιστασιακούς το 1942. Έκρηξη στο χώρο της εκδήλωσης προκαλεί τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό 45.

1967: Παναγιώτης Πιπινέλης και Ιχσάν Σαμπρί Τσαγλαγιαγκίλ συμφωνούν στην απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο, μετά τα γεγονότα στη Κοφίνου. Την ίδια ώρα, πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας υπερίπτανται πάνω από τη Λευκωσία και το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συσκέπτονται ο Σάιρους Βανς με τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

1970: Πανδαιμόνιο δημιουργείται στην πλατεία Συντάγματος, εν όψει της πρώτης προβολής της ταινίας Γούντστοκ στον κινηματογράφο Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου. Πάνω από 3.000 νεαροί προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, ενώ σκηνές υστερίας εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της προβολής, μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα. Ακολουθεί επέμβαση της αστυνομίας με 13 συλλήψεις.

1975: Οι Queen ανεβαίνουν στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Bohemian Rhapsody.

1975: Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν ονομάζουν τη νέα εταιρία που ίδρυσαν Microsoft (Microcomputer Software).

2009: Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 50,6% επικρατώντας της Ντόρας Μπακογιάννη που έλαβε 39,72% και του Παναγιώτη Ψωμιάδη που έλαβε 10,22%. Στις κάλπες προσήλθαν 782.136 ψηφοφόροι.

Γεννήσεις

1206 - Μπέλα Δ', βασιλιάς της Ουγγαρίας

1293 - Ματθίλδη του Αινώ, πριγκίπισσα της Αχαΐας

1329 - Ιωάννης Α', δούκας της Βαυαρίας

1330 - Λουδοβίκος Β', κόμης της Φλάνδρας

1338 - Λάιονελ της Αμβέρσας, δούκας του Κλάρενς

1797 - Γκαετάνο Ντονιτσέττι, Ιταλός συνθέτης

1802 - Ιούλιος φον Έσλιν, Γερμανός τραπεζίτης

1803 - Κρίστιαν Ντόπλερ, Αυστριακός φυσικός

1825 - Ζαν-Μαρτέν Σαρκό, Γάλλος ιατρός

1832 - Λουίζα Μέι Άλκοτ, Αμερικανίδα συγγραφέας

1861 - Σπυρίδων Σαμάρας, Έλληνας συνθέτης

1898 - Κλάιβ Στέιπλς Λιούις, Βρετανός συγγραφέας

1900 - Μίλντρεντ Γκίλαρς, Αμερικανίδα εκφωνήτρια

1916 - Σίντνεϊ Γκαν-Μάνρο, πολιτικός από τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες

1921 - Σάββας Αγουρίδης, Έλληνας θεολόγος

1926 - Ανδρέας Μουράτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1930 - Μαρίκα Μητσοτάκη, Ελληνίδα σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

1931 - Γιάννης Καραμπεσίνης, Έλληνας συνθέτης

1932 - Ζακ Σιράκ, Γάλλος πολιτικός

1933 - Τζέιμς Ρόζενκουιστ, Αμερικανός καλλιτέχνης

1934 - Νισεφόρ Σολιό, πρόεδρος του Μπενίν

1939 - Σάντρο Σαλβαντόρε, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1942 - Τζιν Όκερλαντ, Αμερικανός δημοσιογράφος

1947 - Πέτρα Καρίν Κέλι, Γερμανίδα πολιτικός

1949 - Ζεμπ Κόλτερ, Αμερικανός παλαιστής και συγγραφέας

1954 - Τζόελ Κοέν, Αμερικανός σκηνοθέτης

1958 - Τζον Ντραμάνι Μαχάμα, πρόεδρος της Γκάνας

1959 - Ραμ Εμάνουελ, Αμερικανός πολιτικός

1962 - Ρόνι Τζόρνταν, Άγγλος κιθαρίστας

1964 - Ντον Τσιντλ, Αμερικανός ηθοποιός

1965 - Στάθης Αγγελόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής

1966 - Τζον Λέιφιλντ, Αμερικανός παλαιστής και σχολιαστής αγώνων

1973 - Ράιαν Γκιγκς, Ουαλός ποδοσφαιριστής

1976 - Μιχάλης Κακιούζης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1976 - Τσάντγουικ Μπόουσμαν, Αμερικανός ηθοποιός

1976 - Άννα Φάρις, Αμερικανίδα ηθοποιός

1978 - Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1978 - Κρίστιαν Ραούλ Λεντέσμα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1979 - Game (κατά κόσμον Τζεϊσίον Τέρελ Τέιλορ), Αμερικανός ράπερ, παραγωγός και ηθοποιός

1985 - Ευαγγελία Αραβανή, Ελληνίδα μοντέλο

Θάνατοι

561 - Χλωτάριος Α', βασιλιάς των Φράγκων

1268 - Πάπας Κλήμης Δ'

1314 - Φίλιππος Δ', βασιλιάς της Γαλλίας

1378 - Κάρολος Δ', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1463 - Μαρία του Ανζού, βασίλισσα της Γαλλίας

1543 - Χανς Χόλμπαϊν ο νεότερος, Γερμανός καλλιτέχνης

1630 - Θεοδόσιος Β', δούκας της Μπραγκάνσα

1643 - Κλαούντιο Μοντεβέρντι, Ιταλός συνθέτης

1694 - Μαρτσέλο Μαλπίγκι, Ιταλός ιατρός

1780 - Μαρία Θηρεσία, αυτοκράτειρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1872 - Μαίρη Σόμερβιλ, Αγγλίδα μαθηματικός, αστρονόμος και πολυμαθής

1873 - Κλοντ Γκάι, Γάλλος φυσιοδίφης και ιστορικός

1924 - Τζάκομο Πουτσίνι, Ιταλός συνθέτης

1938 - Κορνέλιου Ζέλεα Κονρεάνου, Ρουμάνος πολιτικός

1939 - Φίλιπ Σάιντεμαν, Γερμανός πολιτικός

1957 - Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ, Αυστριακός συνθέτης

1986 - Κάρι Γκραντ, Άγγλος ηθοποιός

1996 - Γιώργος Γεραλής, Έλληνας ποιητής

2001 - Τζορτζ Χάρισον, Άγγλος τραγουδοποιός και κιθαρίστας

2006 - Χρήστος Τεγόπουλος, Έλληνας εκδότης

2007 - Φρανσουά-Ξαβιέ Ορτολί, Γάλλος πολιτικός

2010 - Μάριο Μονιτσέλι, Ιταλός σκηνοθέτης

2017 - Σλόμπονταν Πράλιακ, Κροάτης στρατηγός