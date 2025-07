Στις 3 Ιουλίου 1971, ο Τζιμ Μόρισον, ο χαρισματικός frontman των The Doors και μια από τις πιο αινιγματικές μορφές της ροκ ιστορίας, βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ήταν μια στιγμή που έμελλε να περάσει στον θρύλο, τροφοδοτώντας παράλληλα μια ολόκληρη θεωρία γύρω από τη λεγόμενη «Κατάρα των 27».

Η σύντροφος του Τζιμ Μόρισον, Πάμελα Κούρσον, ήταν εκείνη που τον βρήκε, αναίσθητο μέσα στο νερό. Λίγο πριν, οι τελευταίες του λέξεις μαρτυρούσαν μια γλυκόπικρη τρυφερότητα: «Pam, are you still there?» («Παμ, είσαι ακόμα εκεί;»). Η επίσημη εκδοχή ανέφερε καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας χρόνιου αλκοολισμού. Ωστόσο, το ότι δεν έγινε ποτέ νεκροψία –μια πρακτική που στη Γαλλία δεν ήταν υποχρεωτική όταν δεν υπήρχαν «ύποπτες συνθήκες»– άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Δημοσιογράφοι, βιογράφοι και άνθρωποι της νύχτας του Παρισιού υποστήριξαν πως πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης σε νυχτερινό μαγαζί και πως το σώμα του μεταφέρθηκε κρυφά στο σπίτι για να αποφευχθεί το σκάνδαλο. Ο Sam Bernett, τότε διευθυντής του Rock ’n’ Roll Circus Club, υποστήριξε: «Τον βρήκα νεκρό στις τουαλέτες. Μετά κάποιοι τον πήραν με αυτοκίνητο».

Η Κούρσον, καταρρακωμένη, κράτησε το μυστήριο άθικτο. Η ίδια θα πεθάνει τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία επίσης 27 ετών, από υπερβολική δόση.

Ο τάφος στο Père‑Lachaise και το «Κατά τον δαίμονα εαυτού»

Η κηδεία του έγινε σχεδόν μυστικά, με ελάχιστους παρόντες. Θάφτηκε στο ιστορικό κοιμητήριο Père‑Lachaise, πλάι στον Όσκαρ Ουάιλντ και τον Σοπέν. Στον λιτό τάφο του, μια επιγραφή στα αρχαία Ελληνικά τον συνόδευσε για πάντα: «ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ», που σημαίνει ουσιαστικά «πράττω σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό», δηλαδή ενεργώ σύμφωνα με τον εσωτερικό μου οδηγό ή την προσωπική μου ηθική, αδιαφορώντας για το τι θα πουν οι άλλοι ή για τις κοινωνικές επιταγές.

Στην αρχαία ελληνική σκέψη, ο όρος «δαίμων» δεν είχε αρνητική ή διαβολική έννοια, αλλά αναφερόταν σε μια θεότητα-προστάτη, ένα είδος προσωπικού πνεύματος ή «φύλακα άγγελου» που συνόδευε τον άνθρωπο από τη γέννησή του μέχρι τον θάνατο και καθοδηγούσε την προσωπική του εξέλιξη. Έτσι, η φράση υποδηλώνει ότι ο Μόρισον έζησε τη ζωή του πιστός στον εαυτό του, ακολουθώντας την εσωτερική του φωνή και τη δική του μοίρα, χωρίς να συμβιβάζεται με τα κοινωνικά πρότυπα ή τις προσδοκίες των άλλων.

Η κατάρα των 27 και η αιώνια έλξη του μύθου

Η τραγική του απώλεια ήρθε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον θρύλο της λεγόμενης «Κατάρας των 27».

Η φράση αυτή περιγράφει το μυστηριώδες φαινόμενο κατά το οποίο κορυφαίοι μουσικοί και καλλιτέχνες πεθαίνουν στα 27 τους χρόνια, συχνά κάτω από δραματικές ή ανεξήγητες συνθήκες. Ο Μόρισον ανήκει στους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της ομάδας αυτής, μαζί με τον Μπράιαν Τζόουνς των Rolling Stones, που πέθανε το 1969, τον Τζίμι Χέντριξ και την Τζάνις Τζόπλιν, που έφυγαν το 1970. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, το φαινόμενο απέκτησε σχεδόν μυθολογική διάσταση όταν προστέθηκαν και άλλα εμβληματικά ονόματα, όπως ο Κερτ Κομπέιν των Nirvana το 1994 και η Έιμι Γουάινχαους το 2011.

Παρόλο που η «Κατάρα των 27» δεν έχει επιστημονική βάση και πρόκειται ουσιαστικά για μια στατιστική σύμπτωση, η διαδοχή αυτών των πρόωρων θανάτων δημιούργησε έναν ισχυρό συμβολισμό γύρω από την καταστροφική λάμψη της δόξας και το τίμημα που πληρώνουν συχνά οι χαρισματικοί δημιουργοί.

Κληρονομιά και ανυπότακτη αύρα

Πενήντα πέντε χρόνια μετά, ο Τζιμ Μόρισον παραμένει ο αιώνιος Lizard King, ο ασυμβίβαστος ποιητής που αψήφησε τα όρια. Οι στίχοι του, άλλοτε μυστικιστικοί και άλλοτε προκλητικοί, συνεχίζουν να συγκινούν. Στη συνείδηση των θαυμαστών του, δεν ήταν μόνο ένας τραγουδιστής, αλλά μια μοναδική ψυχή που έζησε και έφυγε όπως ήθελε: κατά τον δαίμονα εαυτού.

Η φωνή του αντηχεί ακόμη στους στίχους: «This is the end…» – το τέλος που έγινε αρχή για έναν θρύλο που δεν παύει να στοιχειώνει την ιστορία της μουσικής.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

324: Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά στη Μάχη της Αδριανούπολης τον Λικίνιο, ο οποίος διαφεύγει στο Βυζάντιο. Η επικράτηση αυτή θα εδραιώσει την εξουσία του Κωνσταντίνου σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1863: Κατά την τρίτη ημέρα της μάχης του Γκέτισμπεργκ, αποτυγχάνει η τελευταία προσπάθεια του στρατηγού Ρόμπερτ Λι να διασπάσει το μέτωπο των Βορείων. Η μάχη θα αποδειχθεί η πιο σημαντική του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

1866: Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς. Το γεγονός ανοίγει τον δρόμο για την ενοποίηση της Γερμανίας υπό πρωσική κυριαρχία.

1884: Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος παίρνει το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Το εργαλείο αυτό θα εξελιχθεί σε βασικό δείκτη παρακολούθησης της πορείας της αμερικανικής οικονομίας.

1908: Ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον περίφημο Δίσκο της Φαιστού στο υπόγειο του Μινωικού παλατιού στη νότια Κρήτη. Το εύρημα προκαλεί διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της άγνωστης γραφής του.

1921: Ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει το ύψωμα Τσαούς Τσιφλίκ κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ενώ οι Τούρκοι υποχωρούν προς το Δορύλαιο.

1933: Οι ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, εγκαινιάζοντας τις πρώτες θεσμικές διακρίσεις που θα κορυφωθούν με το Ολοκαύτωμα.

1940: Οι Βρετανοί βομβαρδίζουν αιφνίδια τον γαλλικό στόλο στο λιμάνι Μερς Ελ Κεμπίρ, φοβούμενοι παράδοσή του στους Γερμανούς. Πεθαίνουν 1.297 Γάλλοι ναύτες σε μία από τις πιο τραγικές πράξεις μεταξύ πρώην συμμάχων.

1943: Οι Γερμανοί κατακτητές εκτελούν στη Θεσσαλονίκη 50 Έλληνες πατριώτες, ως αντίποινα για αντιστασιακή δράση. Η μαζική εκτέλεση αποτελεί μία από τις πιο σκληρές πράξεις αντιποίνων στην κατεχόμενη Μακεδονία.

1960: Ο Μάνος Χατζιδάκις κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το «Κυπαρισσάκι», που ερμηνεύει η Νάνα Μούσχουρη, καθιερώνοντας ένα νέο αισθητικό ρεύμα στο ελληνικό τραγούδι.

1962: Η Γαλλία ανακηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της Αλγερίας μετά από 132 χρόνια αποικιοκρατικής κυριαρχίας και αιματηρό πόλεμο.

1963: Δηλητηριάζονται 89 άτομα από κόλλυβα σε μνημόσυνο στο χωριό Χείμαρρος Σερρών, προκαλώντας σοκ σε όλη τη χώρα και αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και ελέγχου τροφίμων.

1964: Πρωτοφανή επεισόδια διαδραματίζονται στη Βουλή, όταν περίπου 300 οπαδοί του υποψήφιου δημάρχου Αθηνών, Γεωργίου Πλυτά, εισβάλλουν στη συνεδρίαση. Οι εισβολείς κραυγάζουν συνθήματα υπέρ του Καραμανλή και κατά του Παπανδρέου, ενώ κάποιοι βουλευτές ξυλοκοπούνται.

2002: Εντοπίζεται η κεντρική γιάφκα της οργάνωσης 17 Νοέμβρη στα Πατήσια. Η Αστυνομία βρίσκει αντιαρματικές ρουκέτες, όπλα, σημαίες και προκηρύξεις, οδηγώντας σε κατάρρευση της τρομοκρατικής οργάνωσης μετά από δεκαετίες δράσης.

2013: Ο αιγυπτιακός στρατός προχωρά σε πραξικόπημα, απομακρύνοντας τον πρόεδρο Μόρσι και διορίζοντας υπηρεσιακή κυβέρνηση, σε ένα σημείο καμπής της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης.

Γεννήσεις

1883 – Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας, από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το έργο του, με χαρακτηριστικά το υπαρξιακό άγχος και τον παραλογισμό, επηρέασε καθοριστικά τον μοντερνισμό. Έγινε γνωστός μετά τον θάνατό του με βιβλία όπως «Η Δίκη», «Ο Πύργος» και το διήγημα «Η Μεταμόρφωση».

1909 – Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής, από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του 20ού αιώνα. Δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και υπήρξε ανταγωνιστής του Αριστοτέλη Ωνάση. Άφησε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο, με κορυφαίο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που στηρίζει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία.

1962 – Τομ Κρουζ, Αμερικανός ηθοποιός, από τους πιο δημοφιλείς και εμπορικά επιτυχημένους σταρ του Χόλιγουντ. Ξεχώρισε σε ταινίες όπως «Top Gun», «Rain Man», «Jerry Maguire» και το franchise «Mission: Impossible». Γνωστός για τη σωματική του αφοσίωση στους ρόλους και τις εντυπωσιακές κασκαντερικές σκηνές, έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στον σύγχρονο κινηματογράφο.

1971 – Τζούλιαν Ασάνζ, Αυστραλός ακτιβιστής και δημοσιογράφος, ιδρυτής του WikiLeaks. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη δημοσιοποίηση απόρρητων εγγράφων που αποκάλυψαν παρασκηνιακές πτυχές κυβερνητικών και στρατιωτικών ενεργειών, προκαλώντας έντονες πολιτικές και νομικές αντιδράσεις. Παραμένει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της εποχής μας στον τομέα της διαφάνειας και της ελευθερίας της πληροφόρησης.

Θάνατοι

1935 – Αντρέ Σιτροέν, Γάλλος βιομήχανος, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën. Οραματιστής της μαζικής παραγωγής και της τεχνολογικής καινοτομίας, εισήγαγε πρωτοποριακές ιδέες όπως το μπροστινό σύστημα κίνησης (Traction Avant) και ανέδειξε τη Citroën σε ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

1969 – Μπράιαν Τζόουνς, Άγγλος μουσικός, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones και πολυοργανίστας με καθοριστική συμβολή στον ήχο του συγκροτήματος στα πρώτα του χρόνια. Ξεχώρισε για το εκρηκτικό ταλέντο και το αντισυμβατικό του πνεύμα, αλλά και για τον ταραχώδη τρόπο ζωής που οδήγησε στον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία 27 ετών.

1971 – Τζιμ Μόρισον, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής, εμβληματική φιγούρα της ροκ σκηνής ως frontman των The Doors. Γνωστός για τη χαρισματική σκηνική του παρουσία και τους υπαρξιακούς στίχους, έγινε σύμβολο της αντικουλτούρας των ’60s. Πέθανε πρόωρα σε ηλικία 27 ετών, περνώντας στον θρύλο του ροκ.

Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Υάκινθος, Υακίνθη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας