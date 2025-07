Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς η τεράστια πυρκαγιά έπληξε το νότιο τμήμα της Κύπρου, καταστρέφοντας σπίτια και απειλώντας κοινότητες εν μέσω έντονου καύσωνα.

Οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να περιορίσουν τη φωτιά μετά την εκδήλωσή της σε ορεινή περιοχή βόρεια της Λεμεσού το μεσημέρι της Τετάρτης. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε ένα καμένο όχημα, ενώ οι Αρχές συνέχιζαν να προσπαθούν να εκκενώσουν τους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο χωριό Λοφού, περίπου 26 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι τεράστιο. Όλες οι δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί», δήλωσε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR

Οι θερμοκρασίες στο νησί έφτασαν τους 43 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, προκαλώντας πορτοκαλί συναγερμό για τις καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν την Πέμπτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 44 βαθμούς – η πιο ζεστή μέρα του έτους μέχρι στιγμής.

Cyprus – huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!



Several villages evacuated and many homes under serious threat.



Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8