1980 – Τζέσικα Σίμπσον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας. Έγινε γνωστή με το ντεμπούτο άλμπουμ της «Sweet Kisses» και το τραγούδι «I Wanna Love You Forever», ενώ ακολούθησαν επιτυχίες στην ποπ μουσική και συμμετοχές σε ταινίες όπως «The Dukes of Hazzard». Ξεχώρισε επίσης ως τηλεοπτική περσόνα στο ριάλιτι «Newlyweds: Nick and Jessica». Η σειρά μόδας της, «Jessica Simpson Collection», σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, καθιστώντας την μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.