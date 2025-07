Το όνομα του Αργεντινού εξτρέμ, Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει την κίνηση των νταμπλούχων Ελλάδος.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, με ανάρτησή του στο «Χ», αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν στην αργεντίνικη ομάδα 4,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για να αποκτήσουν τον 19χρονο εξτρέμ.

🚨🔴⚪️ Understand Olympiacos have offered €4.5m plus add-ons for Godoy Cruz winger Santino Andino. pic.twitter.com/aq9KvNwR0C