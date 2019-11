Ο άντρας φαινόμενο είσαι ΕΣΥ

To Got2b, η μάρκα styling που υποστηρίζει ότι το στυλ είναι μοναδικό, αυθεντικό και 100% δικό σου, λανσάρει την νέα σειρά styling & grooming για μούσια & μαλλιά Got2b PhenoMENal, αποκλειστικά για άντρες.

Για να αναδείξεις τον άντρα φαινόμενο που κρύβεις μέσα σου!

Eίσαι δραστήριος, always on the go αλλά ταυτόχρονα θέλεις να έχεις under control και την παραμικρή λεπτομέρεια στο στυλ σου πάντα και παντού… Θεωρείς τα μαλλιά και τα μούσια σου, το πιο βασικό statement του look σου; Για σένα λοιπόν που η καθημερινή σου ρουτίνα περιποίησης είναι απλά τελετουργία, το Got2b δημιουργεί τη νέα σειρά PhenoMENal! Η νέα απόλυτη σειρά styling & grooming είναι εμπνευσμένη από εσένα ΓΙΑ εσένα κι είναι εδώ για να καλύψει όλες τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης ρουτίνας περιποίησης κάθε gentleman.

Όλα όσα χρειάζεσαι θα τα βρεις στην νέα σειρά Got2b PhenoMENal – 6 μοναδικοί κωδικοί για styling, περιποίηση & καθαρισμό ειδικά για μαλλιά και μούσια – όλα φτιαγμένα με μοναδικές φόρμουλες και σαγηνευτικό άρωμα για κάθε άντρα «φαινόμενο».

Ανάδειξε τον gentleman που κρύβεις μέσα σου!

Η σειρά Got2Be PhenoMENal αναλυτικά:

Schwarzkopf got2b Phenomenal Defining Cream Hair & Beard 100ml

Κρέμα Styling για μαλλιά & μούσια. Προσφέρει ευκολία στη χρήση χάρη στην εύπλαστη υφή της κρέμας. Ιδανική για χτενίσματα και σε ελαφρώς μακρύτερα μαλλιά & μούσια. Χαρίζει λάμψη & μεσαίο κράτημα. Δούλεψε μια μικρή ποσότητα στην παλάμη σου. Εφάρμοσε σε στεγνά μαλλιά & μούσια και phenomenally groomed πάντα και παντού!

Schwarzkopf got2b Phenomenal Shine Pomade Hair & Beard 100ml

Πομάδα styling για μαλλιά & μούσια. Τιθασεύει & δίνει φόρμα σε μαλλιά & μούσια για μοντέρνα & ρετρό στυλιζαρισμένα looks.

Ιδανικό για μοντέρνα & ρετρό στυλιζαρισμένα looks. Χαρίζει μεσαίο κράτημα, χωρίς να κολλάει και φυσική γυαλάδα – ακριβώς όση χρειάζεσαι για να αναδείξει το μοναδικό στυλ σου!

Schwarzkopf got2b Phenomenal Deep Cleansing Shampoo Hair & Beard 250ml

Σαμπουάν καθαρισμού για μαλλιά & μούσια. Με προσθήκη φυσικού κάρβουνου, που καθαρίζει αποτελεσματικά το δέρμα από τον ιδρώτα και το σμήγμα ενώ ταυτόχρονα περιποιείται τα μαλλιά και τα μούσια, χωρίς να τα στεγνώνει ή να τα βαραίνει.

Schwarzkopf got2b Phenomenal Refreshing Shampoo Hair & Beard 150ml

Σαμπουάν αναζωογόνησης για μαλλιά & μούσια. Καθαρίζει απαλά κι αναζωογονεί τα μαλλιά & τα μούσια με υπέροχο άρωμα & φρεσκάδα που διαρκεί.

Χαρίζει ενυδάτωση & φυσική λάμψη που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα!

Είναι φιλικό στις ευαίσθητες επιδερμίδες.

Schwarzkopf got2be Hairspray Finishing Phenomenal 200ml

Ένα Styling Σπρέυ που βάζει την τελευταία πινελιά στο στυλ σου! Με κράτημα που διαρκεί & κάνει τα μαλλιά να δείχνουν φυσικά πιο πλούσια, για ένα κομψό, αλλά όχι στημένο αποτέλεσμα.

Schwarzkopf got2be Phenomenal Conditioning Beard Oil 75ml

Έλαιο περιποίησης για μούσια. Η ελαφριά και περιποιητική του φόρμουλα μαλακώνει & τιθασεύει τα μούσια, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα, για ένα περιποιημένο look!