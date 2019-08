Οι εικόνες από την πυρκαγιά στον Υμηττό έκαναν τον γύρο του κόσμου

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ξέσπασε μεγάλη φωτιά στον Υμηττό, θέτοντας τις Αρχές σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού για την αποφυγή τραγικών επιπτώσεων τόσο αναφορικά με τις εκτάσεις που θα παραδοθούν στις φλόγες όσο και για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Από την πρώτη στιγμή, μετά από αίτημα της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή της Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών στην Παιανία, από όπου ξεκίνησε η φωτιά στις 3:18 τα ξημερώματα.

Ευτυχώς η πυρκαγιά τέθηκε σε έλεγχο χωρίς να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και κυρίως χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής εκκενώθηκαν σπίτια προληπτικά και σε κάποιες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν τους κατοίκους ακόμη και με ντουντούκες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε αναμεταδότες και εγκαταστάσεις ραδιοφωνικών σταθμών.

Η φωτιά απασχόλησε εκτενώς τα ελληνικά Μέσα αλλά έγινε θέμα και σε ΜΜΕ του εξωτερικού.

Οι τρομακτικές εικόνες με τις φλόγες να διατρέχουν την κορυφογραμμή και τις πλαγιές του Υμηττού έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.

