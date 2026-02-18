Βαθιά θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Σκιάθου ο θάνατος μιας νέας γυναίκας και μητέρας τριών παιδιών, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της την οικογένειά της και ένα νεογέννητο βρέφος.

Πρόκειται για την 38χρονη Κωνσταντίνα Κατσούρα, η οποία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είχε αρχικά παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης, ωστόσο στη συνέχεια επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να καταλήξει παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Η εκλιπούσα είχε φέρει στον κόσμο πριν από 20 ημέρες ένα κοριτσάκι, ενώ ήταν ήδη μητέρα δύο αγοριών. Η είδηση του θανάτου της έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και κατοίκους του νησιού.

Η Κωνσταντίνα Κατσούρα εργαζόταν επί σειρά ετών στον τομέα του τουρισμού ως ξενοδοχοϋπάλληλος και το τελευταίο διάστημα απασχολούνταν στη Vodafone. Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στα κοινά, καθώς είχε συμμετάσχει ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «Σκιάθος για όλους» στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η ημέρα και η ώρα της κηδείας της αναμένεται να γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με το skiathoslife.gr.