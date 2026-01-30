Οι πολιτικοί και οι… προτεραιότητές τους είναι το θέμα που απασχολεί σήμερα τον γνωστό σκιτσογράφο Αρκά. Στο σκίτσο-«καλημέρα» προς τους διαδικτυακούς του φίλους στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, εκφράζει την άποψη πως αν ασχολούνταν περισσότερο με τα προβλήματα της χώρας και όχι με τους πολιτικούς τους αντιπάλους, τότε όλα θα ήταν πολύ καλύτερα.

«Αν αφιέρωναν στα προβλήματα της χώρας το ένα δέκατο του χρόνου και της ενέργειας που ξοδεύουν για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, η χώρα θα απογειωνόταν!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκίτσο.

Δείτε την ανάρτησή του: