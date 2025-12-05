

Η κακοκαιρία Βyron που πλήττει την περιοχή της Θεσσαλίας δεν έχει δημιουργήσει ευτυχώς έντονα προβλήματα, ωστόσο τα παράλια της Αγιάς, των Τεμπών και της Πιερίας αναμένεται να δεχτούν μεγαλύτερο πλήγμα τις επόμενες ώρες.

Στα Μεσάγγαλα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, για ακόμη φορά έστω και χωρίς τεράστια ύψη βροχής ήδη πλημμύρισαν δρόμοι και οικόπεδα, με την εικόνα από ψηλά να μοιάζει «Βενετία».

Και όλα αυτά χωρίς να έρθει το επόμενο κύμα κακοκαιρίας που θα είναι πιο ισχυρό για τα παράλια.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και η Λάρισα

Σφοδρές καταιγίδες και άνεμοι που θα ενταθούν περιμένουν οι κάτοικοι τις επόμενες ώρες, ωστόσο είναι προετοιμασμένοι και δεν πολυκυκλοφορούν στους δρόμους ακολουθώντας τις οδηγίες του 112 για να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.