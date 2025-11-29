Μια φωτογραφία από τη Μητρόπολη Γιαννιτσών έχει κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ώρες, καθώς το κτίριο είχε αρχίσει να στολίζεται για το εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων. Ωστόσο, αντί για το αναμενόμενο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, άναψε… ένα καθαρά πασχαλινό!

Την ώρα που όλη η πόλη προετοίμαζε δέντρα, φωτάκια και γιορτινές συνθέσεις, στη Μητρόπολη άναψε μια φωτεινή πινακίδα με το μήνυμα «Χριστός Ανέστη», προκαλώντας χαμόγελα και ευχάριστη έκπληξη σε όσους περνούσαν από το σημείο.

Η εικόνα, που έγινε γρήγορα δημοφιλής στο διαδίκτυο, καταγράφει το αστείο λάθος του ηλεκτρολόγου, ο οποίος –είτε από βιασύνη είτε από… επαγγελματική συνήθεια– συνέδεσε τα πασχαλινά φωτάκια αντί για τα χριστουγεννιάτικα. Το μπέρδεμα διορθώθηκε άμεσα και στη θέση του τοποθετήθηκε ο κατάλληλος χριστουγεννιάτικος φωτισμός.

Βέβαια, όπως συχνά συμβαίνει, η στιγμή είχε ήδη φωτογραφηθεί. Η εικόνα κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ ότι «τουλάχιστον είμαστε… έτοιμοι για το Πάσχα».