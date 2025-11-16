Από το πρωί του Σαββάτου τέθηκαν σε εφαρμογή τα εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενεργοποιεί για ακόμη μία χρονιά το γνωστό επιχειρησιακό της σχέδιο που θα κορυφωθεί ανήμερα της επετείου, αύριο Δευτέρα στη μεγάλη πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Περίπου 5.500 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες -Τάξη, Ασφάλεια, Τροχαία και άλλες- έχουν επιστρατευτεί, σχηματίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα πλέγματα φύλαξης της συγκεκριμένης περιόδου.

Ισχυρότατη παρουσία θα υπάρχει στην περιοχή του Πολυτεχνείου, όπου και φέτος αναμένεται να ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία. Μπροστά στις πύλες του ιδρύματος θα παραταχθούν ειδικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ατόμων που δεν σχετίζονται με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα, γύρω από τους δρόμους και την πλατεία των Εξαρχείων θα αναπτυχθούν διμοιρίες ΜΑΤ, καθώς και ομάδες ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ, αναλόγως των συνθηκών.

Προσεκτική επιτήρηση θα υπάρξει και στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς – όπως και τα προηγούμενα χρόνια – υπάρχει πιθανότητα ορισμένες ομάδες να επιχειρήσουν να κατευθυνθούν προς τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα μέτρα θα εφαρμοστούν περιμετρικά και σε άλλες πρεσβείες, όπως και στην περιοχή του Συντάγματος και της Βουλής.

Σημαντικό ρόλο θα έχουν τα εναέρια μέσα της αστυνομίας. Drones και ελικόπτερα θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ώστε οι αρμόδιοι να παρακολουθούν την πορεία και τις κινήσεις στην περιοχή των Εξαρχείων, ιδίως για πιθανή παρουσία ατόμων σε ταράτσες. Στο Κέντρο θα βρίσκονται και εισαγγελείς, προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις, αν χρειαστεί.

Σε καίρια σημεία της πόλης θα παραταχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας, με δυνατότητα προληπτικών προσαγωγών στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων. Η παρουσία της αστυνομίας θα αρχίσει να γίνεται πιο ορατή ήδη από την Κυριακή, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο θα κορυφωθεί τη Δευτέρα, ημέρα της επετείου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ήδη από χθες Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων.

Τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα διαμορφώνονται. Οι ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου και θα παραμείνουν ενεργές μέχρι την ίδια ώρα την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις ακόλουθες οδούς:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, τη Δευτέρα 17-11-2025 από τις 06.00 καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων: