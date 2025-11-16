Mε ιδιαίτερα ήπιες καιρικές συνθήκες για την εποχή αναμένεται να κυλήσει η Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, με το σκηνικό να χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, περιορισμένες κατά τόπους νεφώσεις και φαινόμενα ομίχλης που θα εμφανιστούν κυρίως νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλές τιμές για τα μέσα Νοεμβρίου, δίνοντας μια σχεδόν ανοιξιάτικη αίσθηση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, για την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές, ωστόσο η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά μειωμένη λόγω σχηματισμού ομιχλών, ιδίως σε ηπειρωτικές ζώνες. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία τα χαμηλότερα επίπεδα θα αγγίξουν τους 0 βαθμούς, με ανώτερη τιμή τους 16 βαθμούς. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 9 και 20 βαθμών, ενώ στη Δυτική Ελλάδα το εύρος θα είναι από 8 έως 20 βαθμούς, με την Ήπειρο να σημειώνει τιμές από 2 έως 17 βαθμούς. Παράλληλα, στις Κυκλάδες το θερμόμετρο θα κινηθεί από 10 έως 20 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 20 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 22 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη θερμή τάση.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, για να ενισχυθούν βαθμιαία και να στραφούν σε νότιους σχεδόν μέτριους έως 4 μποφόρ. Αντίστοιχη θα είναι η εικόνα και στο Ιόνιο, όπου οι άνεμοι θα ξεκινήσουν από μεταβλητές διευθύνσεις με χαμηλή ένταση και σταδιακά θα γυρίσουν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.

Στην Αττική, ο καιρός της Κυριακής θα παραμείνει ηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με τις βόρειες περιοχές να σημειώνουν 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερες τιμές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τόσο το πρωί όσο και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς, προερχόμενοι από μεταβλητές διευθύνσεις.