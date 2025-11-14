Με ένα ακόμη πρωτότυπο σκίτσο είπε την καθιερωμένη του «Καλημέρα» στο Facebook ο Αρκάς.

Ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει έναν «σοφό» γέροντα ο οποίος εμφανώς εκνευρισμένος από το πλήθος γύρω του φωνάζει: «Δεν σας αντέχω άλλο! Είστε πρωτάνθρωποι!».

Ο «σοφός» γέροντας εκφράζει την απελπισία του απέναντι στην επιφανειακή σκέψη και την άγνοια γύρω του. Ο όρος «πρωτάνθρωποι» είναι ειρωνικός: δείχνει ότι οι άνθρωποι γύρω του φέρονται σαν να είναι στην αρχή της εξέλιξης της λογικής και της παιδείας.

Το πλήθος στη συνέχεια του απαντά με αφέλεια: «Επιτέλους! Είπες και μια καλή κουβέντα για μας!».

Δείχνοντας την ανάγκη της κοινωνίας για Παιδεία, ο γέροντας «κοιτάει» με ύφος τους αναγνώστες, λέγοντας: «Θέλω να τους σκοτώσω έναν-έναν, χτυπώντας τους με ένα βαρύ λεξικό στο κεφάλι!».