Συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού στην οποία τόνισε πως «η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκτροχιασμένη», ενώ συμπλήρωσε πως «θέλω να δω κάτι νέο, όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%».

Πιο συγκεκριμένα το Politico αναφέρει για τη Μαρία Καρυστιανού:

«Μια γιατρός, της οποίας η κόρη σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έχει αναδειχθεί σε απρόσμενο πρόσωπο-σύμβολο ενός κύματος διαμαρτυριών ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας.

Πολλοί επιθυμούν η Μαρία Καρυστιανού να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές, πιστεύοντας ότι ένα πρόσωπο εκτός του πολιτικού συστήματος θα μπορούσε να φέρει την ανατροπή σε μια χώρα που συγκλονίζεται από σκάνδαλα και όπου η εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς έχει καταρρεύσει.

Η Καρυστιανού, 52 ετών, παιδίατρος στο επάγγελμα, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο οποίος αγωνίζεται για Δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας του Φεβρουαρίου του 2023, όταν 57 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές, έχασαν τη ζωή τους στο φονικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η 19χρονη κόρη της, Μάρθη. Το δυστύχημα προκάλεσε βαθιά ανησυχία για τη λειτουργία του κράτους και οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους.

«Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκτροχιασμένη», δήλωσε η Καρυστιάνου, συνδέοντας συμβολικά το τραγικό δυστύχημα με την πορεία της ελληνικής πολιτικής.

«Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον πολιτικό πλαίσιο», πρόσθεσε.

Αν και οι φήμες για ενδεχόμενη κάθοδό της στην πολιτική έχουν πάρει μεγάλη έκταση στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η ίδια αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σενάρια.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα θα εντασσόταν σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, όπου κυριαρχεί η βαθιά δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση και η χαμηλή υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παραμένουν διχασμένα και ανίκανα να αξιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια, ορισμένες μετρήσεις δείχνουν ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιάνου θα μπορούσε να συγκεντρώσει την υποστήριξη έως και του 25% των ψηφοφόρων.

«Θέλω να δω κάτι νέο, όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Η τραγωδία των Τεμπών «παραμένει στην επικαιρότητα κυρίως επειδή κατάφερε να διαμορφώσει μια φωνή αντιπολίτευσης και να εκφράσει τη διαμαρτυρία απέναντι στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Η διαμαρτυρία δεν είναι απαραίτητα αντισυστημική, αλλά αποτελεί περισσότερο μια φωνή απόγνωσης για τη χρόνια ανικανότητα της κυβέρνησης», δήλωσε η Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».