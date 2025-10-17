Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων, στην περιοχή Αλεπού της Κέρκυρας. Από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής (17/10), η φωτιά συνέχισε να μαίνεται, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Λόγω της έντονης καπνοφόρτωσης, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες για προληπτικούς λόγους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Ανδριώτη για την ΕΡΤ να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη βιομηχανική περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι τις 8 το πρωί, η φωτιά δεν είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.