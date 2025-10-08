Σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/10 στην επαρχιακή οδό έξω από το Νεστόριο Καστοριάς, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Η οδηγός του οχήματος γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα, καθώς το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα πριν της είσοδο του Νεστορίου, όταν η οδηγός, για λόγο που διερευνάται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Ως αποτέλεσμα, το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Η σφοδρότητα της εκτροπής ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Παρόλα αυτά, η οδηγός, διατηρώντας την ψυχραιμία της, κατόρθωσε να απεγκλωβιστεί μόνη της από τα συντρίμμια, χωρίς να φέρει τον παραμικρό τραυματισμό.

Άμεσα στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας Καστοριάς, οι άνδρες της οποίας προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.