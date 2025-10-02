Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν μία Porsche τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν εν κινήσει, με τον οδηγό να καταφέρνει να βγει την τελευταία στιγμή, πριν σημειωθεί έκρηξη.

Το όχημα κατέληξε παρκαρισμένο ανάμεσα σε δύο παρτέρια, μπροστά από κλειστό κατάστημα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τις φλόγες να ξεπερνούν κατά πολύ το ύψος του αυτοκινήτου και τον καπνό να γίνεται πυκνός και μαύρος. Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν τόλμησε να πλησιάσει, φοβούμενος το ενδεχόμενο εκρήξεων.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου μίλησε στο Live News, περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά.

«Φτάνοντας στο φανάρι, παρατήρησα ότι άρχισαν να θολώνουν τα τζάμια δεξιά και αριστερά – απ’ έξω, όχι από μέσα. Αυτό σήμαινε πως υπήρχε καπνός. Η μυρωδιά μπήκε αμέσως στην καμπίνα. Πέρασα με κόκκινο και πήγα να παρκάρω σε διπλανό χώρο, γιατί το πάρκινγκ της εταιρείας μου ήταν γεμάτο. Μόλις στάθμευσα, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά».

Ο οδηγός βρέθηκε παγιδευμένος, καθώς, όπως περιγράφει, η πόρτα αρνιόταν να ανοίξει.

«Προσπάθησα να την ανοίξω αλλά δεν άνοιγε. Πήρα τα απλά κλειδιά, δοκίμασα να σπάσω το τζάμι, τίποτα. Κλωτσιές, μπουνιές, τίποτα. Η φωτιά δυνάμωνε, η μυρωδιά επίσης. Δεν είχα ακόμα φλόγες μέσα, αλλά καταλάβαινα ότι δεν είχα χρόνο. Μετά από δεκάδες προσπάθειες, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα και μόλις βγήκα… έγινε έκρηξη».

Πυροσβεστική: «Η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα»

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα Κωνσταντίνο Μαντέ, το πόρισμα της Πυροσβεστικής αποδίδει τη φωτιά σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

«Έχουμε το επίσημο έγγραφο από την Πυροσβεστική που αναφέρει πως η αιτία της φωτιάς ήταν βραχυκύκλωμα», τόνισε στο Live News. «Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, μία πανομοιότυπη Porsche που κινούνταν με 195 χλμ/ώρα στη Λεμεσό, για άγνωστη – επισήμως – αιτία βγήκε από τον δρόμο, αναποδογύρισε και καταστράφηκε. Ο οδηγός τότε έχασε τη ζωή του».

«Δεν με νοιάζουν τα χρήματα – Θέλω απαντήσεις»

Ο ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος ζητά πλέον απαντήσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία. Όπως λέει, το αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο, αλλά ο ίδιος ενδιαφέρεται κυρίως να μάθει τι πήγε στραβά.

«Δεν με νοιάζει το οικονομικό, το αυτοκίνητο ήταν μεταχειρισμένο αλλά ασφαλισμένο. Θέλω να ξέρω γιατί πήρε φωτιά. Αν ήμουν στον δρόμο, μπορεί να μην προλάβαινα να βγω».

Οι εικόνες από το φλεγόμενο όχημα προκαλούν σοκ, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της ανάφλεξης.