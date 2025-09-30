Τη δική της μάχη δίνει για τη ζωή της η 45χρονη η οποία το πρωί της Κυριακής 28/9 στις 8:00 παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η 45χρονη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, όταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 65χρονος, την παρέσυρε, ρίχνοντάς την αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Ο 65χρονος οδηγός βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο και μόλις αντίκρισε την τραυματισμένη γυναίκα, τηλεφώνησε το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο μετέφερε την 45χρονη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά τραύματα και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο όπου επιχείρησε η γυναίκα να περάσει τον δρόμο δεν υπάρχει διάβαση. Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει υπόγεια διάβαση, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών και όπως μεταδίδει η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εδώ και χρόνια είναι κλειστή και δεν χρησιμοποιείται.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την παράσυρση