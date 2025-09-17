Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ελλάδας, ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε την Τετάρτη την αγορά μιας τέταρτης Belh@rra από τη Γαλλία, για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, ανέφεραν δύο κυβερνητικές πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Η Αθήνα συμφώνησε το 2021 να προμηθευτεί νέες φρεγάτες Belh@rra περίπου 3,0 δισ. ευρώ, με επιλογή για μία ακόμη, στο πλαίσιο της αντικατάστασης πλοίων που υπηρετούν πάνω από 30 χρόνια στο πολεμικό της ναυτικό, γράφει το πρακτορείο.

«Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας Belh@rra από τη Γαλλία», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το κόστος.

Το πλοίο Πίρι Ρέις, οι ασκήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και οι τουρκικές NAVTEX

Σημειώνεται πως η Τουρκία τάραξε τις τελευταίες ημέρες τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, καθώς ανακοίνωσε την απόφασή της να ενεργοποιήσει το ωκεανογραφικό πλοίο Πίρι Ρέις για έρευνες, εκδίδοντας σχετικές NAVTEX, στις οποίες οι Αθήνα απάντησε.

Επιπλέον, σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις στο Αιγαίο από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, που σχεδιάστηκαν με πλήρη μυστικότητα και αιφνιδιαστικά.

Στόχος της άσκησης είναι να δοκιμαστούν στην πράξη τα σχέδια άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση κρίσης και να ελεγχθεί ο βαθμός ετοιμότητας όλων των κλάδων, από τον Στρατό Ξηράς μέχρι την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

Η Άγκυρα, μάλιστα, σε νέα της NAVTEX, μίλησε για «αποστρατικοποίηση» ελληνικών νησιών.

Μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είπε ότι έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Belh@rra «Θεμιστοκλή» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. «Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί, είναι Belh@rra Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.