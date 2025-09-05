Ένα συγκλονιστικό τροχαίο με έναν νεαρό άνδρα νεκρό σημειώθηκε το πρωί στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Ήταν λίγο πριν τις 08:00 το πρωί όταν δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενα οχήματα.

Ειδικότερα, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 07:50 στην Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση προς την πόλη, όταν φορτηγάκι που οδηγούσε 58χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ. που οδηγούσε 33χρονος Ρουμάνος.

Από τη σύγκρουση, το φορτηγάκι του 58χρονου ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που είχαν κατεύθυνση προς Καβάλα και οδηγούσαν ένας 24χρονος και ένας 32χρονος αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα της δεύτερης σύγκρουσης, ο 24χρονος έχασε τη ζωή του ενώ ο 58χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Ανακοίνωση για το τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Πρωινές ώρες σήμερα (05-09-2025), στο 330,2 χλμ της Εγνατίας Οδού, Ι.Χ.Φ. που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το Ι.Χ.Φ. να εκτραπεί της πορείας του, να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, που οδηγούσαν 24χρονος ημεδαπός και 32χρονος ημεδαπός αντίστοιχα.

Από τη σύγκρουση τραυματίσθηκε θανάσιμα ο 24χρονος οδηγός και ελαφρά ο 58χρονος οδηγός.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής».