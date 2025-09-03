Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο ένα από τα πιο σημαντικά και φιλόδοξα προγράμματα της Αεροπορίας Στρατού, που αφορά την αναβάθμιση των επιθετικών ελικοπτέρων τύπου «Απάτσι» (AH-64A). Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μια απλή συντήρησή τους, αλλά προσφέρει μια ολοκληρωμένη ενίσχυση των δυνατοτήτων των εν λόγω ελικοπτέρων, εξοπλίζοντάς τα με σύγχρονα ηλεκτροοπτικά συστήματα και νέα όπλα ακριβείας, ενώ παράλληλα αντικαθιστά κρίσιμα ανταλλακτικά που υποστήριζαν το παλαιό τους σύστημα.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται χάρη σε μια σημαντική διεθνή συνεργασία που περιλαμβάνει το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Οι Ισραηλινοί τεχνικοί έχουν αναλάβει την τοποθέτηση των πιο σύγχρονων όπλων, των πυραύλων Spike NLOS, οι οποίοι προσδίδουν στα «Απάτσι» τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις με ακρίβεια, αυξάνοντας κατακόρυφα την επιχειρησιακή τους ισχύ. Παράλληλα, ενισχύονται και τα οπτικά συστήματα μέσα και έξω από την καμπίνα του χειριστή, ενώ οι κάσκες των πιλότων αναβαθμίζονται ώστε να είναι συμβατές με τα νέα όπλα που τοποθετούνται αλλά και με τα συστήματα ελέγχου.

Τα 19 ελικόπτερα AH-64A της Αεροπορίας Στρατού βρίσκονται στον σταθμό του 3ου Τάγματος Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (ΤΕΑΣ), όπου πραγματοποιείται η πλήρης αναβάθμισή τους. Η διαδικασία προχωρά με ταχύτητα και προγραμματισμό, με στόχο την ολοκλήρωσή της πριν το τέλος του έτους, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την κακοκαιρία «Daniel» το Σεπτέμβριο του 2023. Θυμίζουμε ότι τότε, η βάση του Στεφανοβικείου υπέστη σοβαρές ζημιές: τα ελικόπτερα σώθηκαν εγκαίρως, αλλά μεγάλος όγκος ανταλλακτικών και κρίσιμου τεχνικού εξοπλισμού βρέθηκε κάτω από το νερό και χρειάστηκε η αντικατάστασή τους.

Η αναβάθμιση των «Απάτσι» ήταν σε κίνδυνο και θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά, αλλά η άμεση κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνδυασμό με τη διπλωματική συνεργασία με το Ισραήλ και τους αραβικούς εταίρους, εξασφάλισε την ταχεία προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων. Σημαντική ήταν όμως και η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες, λόγω της αμερικανικής καταγωγής των ελικοπτέρων, έδωσαν τις απαιτούμενες άδειες εξαγωγής για την τεχνολογία και τα όπλα που χρησιμοποιούνται.

Τα ελικόπτερα «Απάτσι» είναι επιθετικά ελικόπτερα σχεδιασμένα για να αναλαμβάνουν δύσκολες στρατιωτικές αποστολές και να υποστηρίζουν στρατεύματα στο πεδίο της μάχης. Πρόκειται για αεροσκάφη υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν ισχυρά όπλα, προηγμένα συστήματα στόχευσης και θωρακισμένη καμπίνα, προσφέροντας προστασία και επιβίωση στους πιλότους ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες. Οι δυνατότητές τους τα καθιστούν πολύτιμα τόσο για την προσβολή εχθρικών τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης όσο και για την προστασία και υποστήριξη των στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο συνδυασμός ισχυρού οπλισμού και σύγχρονων ηλεκτροοπτικών συστημάτων. Διαθέτουν πυροβόλο μεγάλου διαμετρήματος, κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας και αντιαεροπορικούς πυραύλους για αυτοάμυνα. Παράλληλα, εξοπλίζονται με υπέρυθρες κάμερες και ραντάρ που τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν και να «κλειδώνουν» στόχους από μεγάλη απόσταση, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κακοκαιρίας.

Με τη μοναδική τους ικανότητα να πετούν χαμηλά για να αποφύγουν αντιαεροπορικά συστήματα και να επιτίθενται με μεγάλη ακρίβεια, τα «Απάτσι» λειτουργούν σαν «ιπτάμενα άρματα μάχης». Η θωρακισμένη καμπίνα τους εξασφαλίζει την ασφάλεια των πιλότων, ενώ η αντοχή τους επιτρέπει τη συνέχιση της αποστολής ακόμα και αν υποστούν ζημιές σε κάποια συστήματα. Γι’ αυτό θεωρούνται από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά επιθετικά ελικόπτερα στον κόσμο, και η αναβάθμιση των ελληνικών «Απάτσι» με νέα όπλα και τεχνολογία αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια.