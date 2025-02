Στενά παρακολουθούν την κατάσταση στη Σαντορίνη οι ειδικοί στην Τουρκία, τονίζοντας ότι το νησί βιώνει μια καταιγίδα σεισμών, όπου σε ακραίο σενάριο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τσουνάμι.

Η ιστοσελίδα TIMETURK έγραψε ότι η πιο ολοκληρωμένη επιστημονική έκθεση για τη Σαντορίνη δημοσιεύτηκε το 2023, με τίτλο «Formation of undulating seafloor bedforms during the Minoan eruption».

Τότε, οι επιστήμονες σημείωσαν πως «η Σαντορίνη βρίσκεται σε μία από τις πιο ενεργές τεκτονικά περιοχές της Ευρώπης, η οποία φιλοξένησε τους σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 βαθμών που προκάλεσαν τσουνάμι το 1956» και πως χρειάζεται ιδιαίτερη παρακολούθηση.

Στο σήμερα, το Παρατηρητήριο Kandilli του Πανεπιστημίου Boğaziçi και το Περιφερειακό Κέντρο Παρακολούθησης Σεισμών δημοσίευσαν μια νέα έκθεση, όπου έγραψαν πως το ρήγμα Σαντορίνης – Αμοργού έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεγάλους καταστροφικούς σεισμούς και προειδοποίησαν ότι η περιοχή έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει κατολισθήσεις και τσουνάμι.

Στην έκθεση αναλύθηκαν οι σεισμοί που σημειώθηκαν γύρω από το νησί της Σαντορίνης από το παρελθόν μέχρι σήμερα και επέστησαν την προσοχή στο τσουνάμι που θα μπορούσε να συμβεί μετά από μια πιθανή ηφαιστειακή έκρηξη.

Η έκθεση, η οποία ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια της ιστορίας και ότι έχουν προκληθεί ορισμένα γεγονότα τσουνάμι, ανέφερε: «Οι περίοδοι ηφαιστειακής δραστηριότητας που καταγράφηκαν το 1707-1711, το 1866-1870 και το 2011-2012 δείχνουν ότι η περιοχή είναι σε συνεχή γεωδυναμική κίνηση».

Επίσης, αναφέρεται ότι το ηφαίστειο Columbo, που βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα βόρεια της Σαντορίνης, είναι ένα «ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο» και «οι εκροές αερίων και οι παραμορφώσεις του βυθού στο ηφαίστειο υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός μεγάλου γεωθερμικού συστήματος. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ το 1956 είναι ο μεγαλύτερος στην περιοχή. Ήταν ένας από τους σεισμούς που δημιούργησαν τσουνάμι», όπως αναφέρθηκε στην έκθεση.

«Η σεισμική δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αιγαίο εδώ και αρκετό καιρό εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά στον σχηματισμό τσουνάμι. Οι σεισμοί, ειδικά όταν συμβαίνουν στον βυθό της θάλασσας, μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι εκτοπίζοντας μάζες νερού. Επιπλέον, η ενεργή ηφαιστειακή δομή με υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορεί επίσης να προκαλέσει τσουνάμι. Η δραστηριότητα του σεισμού και οι αλλαγές της στάθμης της θάλασσας στην περιοχή παρακολουθούνται συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις κατά των τσουνάμι που μπορεί να προκληθούν από σεισμούς, κατολισθήσεις κ.λπ. που μπορεί να συμβούν στην περιοχή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.