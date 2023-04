Η Ελληνικός Χρυσός για μια ακόμη χρονιά στις The Most Sustainable Companies in Greece Αξιολογήθηκε για τις επιχειρηματικές της επιδόσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τα ESG κριτήρια στο «Sustainability Performance Directory»