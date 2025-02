Ανακύκλωση, εξοικονόμηση πόρων, βιώσιμες προμήθειες: Ο Φώτης Κοκοτός εξηγεί πώς το Porto Elounda πρωτοπορεί στη βιώσιμη φιλοξενία To Porto Elounda απέσπασε Χρυσή διάκριση στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Waste Horeca που υποστηρίζεται από το The Coca-Cola Foundation