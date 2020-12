Μπαρνιέ: Σημαντικές οι επόμενες ημέρες για τις συνομιλίες του Brexit

Χαρακτηρίζοντας τις επόμενες ημέρες «σημαντικές» ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ τόνισε πως «στόχος είναι να υπάρχει μια εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία την 1η Ιανουαρίου, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο βγει οριστικά από την ευρωπαϊκή τροχιά».

«Είναι ευθύνη μας να δώσουμε στις συνομιλίες κάθε ευκαιρία επιτυχίας», ανέφερε ο Μπαρνιέ σε ανάρτησή του Twitter. «Ο δίκαιος ανταγωνισμός και μια βιώσιμη λύση για τους αλιείς μας είναι το κλειδί για την επίτευξη μιας συμφωνίας».

The next few days are important, if a 🇪🇺🇬🇧 is to be in place on 1 January 2021.

Fair competition, and a sustainable solution for our fishermen and women, are key to reaching a deal. [2/2]

— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 14, 2020