Ο σύμβουλος μακροοικονομίας του πρωθυπουργού αναλαμβάνει υποδιοικητής της ΤτΕ

Ο καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Θεόδωρος Πελαγίδης αναμένεται να είναι ο νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος που θα έρθει να αντικαταστήσει τον κ. Γιάννη Μουρμούρα.

Πρόκειται για οικονομολόγο που χαίρει της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (άλλωστε είναι σύμβουλος μακροοικονομίας του Μεγάρου Μαξίμου) και αποτελεί πρόταση του Γενικού Συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η σχετική αλλαγή θα γίνει οσονούπω.

Κατά το παρελθόν ο κ. Πελασγίδης ήταν επίκουρος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει διδάξει επίσης ως επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής, «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης έχει διατελέσει ερευνητής SPES των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο Paris VIII και P.D. Fellow στο Center for European Studies, στο Πανεπιστήμιο Harvard. Στις διεθνείς δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται το βιβλίο «Welfare State and Democracy in Crisis» (with L. Katseli and J. Milios, Ashgate Publ.) καθώς και άρθρα στα περιοδικά «Challenge», «The Magazine of Economic Affairs», «Industrial Relations», «Economy and Society», «Review of International Studies», «Cambridge Journal of Economics» κ.λπ.

Την άνοιξη αναμένεται μια ακόμη αλλαγή στη διοίκηση της Τράπεζας καθώς θα αντικατασταθεί και ο έτερος υποδιοικητής Θεόδωρος Μητράκος. Για την ιστορία και μόνο να πούμε ότι ψάχνοντας βρήκαμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στα 91 χρόνια ιστορίας της γνώρισε 17 διοικητές, σε τρεις εκ των οποίων έχει απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου διοικητή και 30 υποδιοικητές.

(Η φωτογραφία του κ. Πελαγίδη προέρχεται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς)