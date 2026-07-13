Σε εφαρμογή τίθεται σταδιακά ένα νέο πλέγμα ρυθμίσεων που αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο στις συναλλαγές ακινήτων και στις διαφορές ιδιωτών με το Δημόσιο, βάζοντας τέλος σε εκκρεμότητες που για δεκαετίες ταλαιπωρούσαν χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Με την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου 5293/2026, αλλά και την έκδοση των πρώτων εφαρμοστικών εγκυκλίων, περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες του Δημοσίου να διεκδικεί ιδιωτικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία του Κτηματολογίου, ενώ απλοποιούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων και εισάγονται νέες ψηφιακές διαδικασίες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις αυτές ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια δικαίου, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζουν χρόνιες παθογένειες που δημιουργούσαν ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες και καθυστερήσεις στις συναλλαγές.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις διεκδικήσεις ακινήτων από το Δημόσιο. Με βάση τις νέες διατάξεις, το Δημόσιο δεν θα προβάλλει πλέον δικαιώματα σε περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης διαθέτει μεταγεγραμμένο τίτλο κυριότητας που αποκτήθηκε με αγορά έως τις 5 Ιουνίου 1993 ή με άλλο παράγωγο τρόπο έως τις 11 Ιουνίου 1975. Η ίδια προστασία επεκτείνεται και όταν οι τίτλοι αυτοί ανήκουν στους δικαιοπαρόχους του σημερινού ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, για πρώτη φορά τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες ώστε το Δημόσιο να απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις σε μεγάλο αριθμό αγροτικών ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί ή διανεμηθεί από το ίδιο το κράτος στο παρελθόν, βάζοντας τέλος σε μια πρακτική που είχε οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε πολυετείς δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η δυνατότητα αναγνώρισης κυριότητας έναντι του Δημοσίου μέσω μακροχρόνιας καλόπιστης νομής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για μια αλλαγή που, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ανατρέπει ένα καθεστώς που ίσχυε ουσιαστικά επί περισσότερο από έναν αιώνα.

Νέες διευκολύνσεις στις μεταβιβάσεις

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στις ιδιοκτησιακές διαφορές.

Ήδη έχει καταργηθεί η υποχρεωτική προσάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαια ακινήτων που βρίσκονται σε κτηματογραφημένες περιοχές, ενώ δίνεται πλέον η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται επίσης η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθιερώσει τον συμβολαιογράφο ως «υπηρεσία μιας στάσης» για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Στην πράξη, ο συμβολαιογράφος θα μπορεί να συγκεντρώνει ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις, να εισπράττει και να αποδίδει τους φόρους και να ολοκληρώνει την καταχώριση της πράξης στο Κτηματολόγιο, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Παράλληλα, αναμένεται και η απόφαση της ΑΑΔΕ που θα επιτρέπει την πώληση ακινήτων ακόμη και όταν έχουν επιβληθεί κατασχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται απευθείας στο Δημόσιο για την εξόφληση των οφειλών.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι οι νέες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα που επηρέαζαν την αγορά ακινήτων, δημιουργώντας μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές και περιορίζοντας τη δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτών και Δημοσίου.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η ενεργοποίηση των εφαρμοστικών αποφάσεων και εγκυκλίων θεωρείται καθοριστική για να αποδώσουν στην πράξη οι αλλαγές που προβλέπει ο νόμος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις του Κτηματολογίου και τις μεταβιβάσεις ακινήτων.