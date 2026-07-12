Παρά τη δημοσιονομική σταθερότητα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και τη συνεχή ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, το κράτος εξακολουθεί να καθυστερεί σημαντικά την αποπληρωμή σημαντικών ποσών που οφείλει προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Απρίλιο που μας πέρασε οι συνολικές οφειλές (που περιλαμβάνουν τόσο ληξιπρόθεσμα χρέη όσο και εκκρεμείς επιστροφές φόρων) ανήλθαν στα 3,67 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ξεπερνώντας ακόμη και τα αντίστοιχα μεγέθη της περιόδου των μνημονίων.

Η αλήθεια είναι πως η πορεία των τελευταίων ετών δείχνει καθαρά μια αλλαγή τάσης. Μετά το 2017, όταν οι οφειλές είχαν φτάσει περίπου τα 3,32 δισ. ευρώ, ακολούθησε μια σταδιακή αποκλιμάκωση που οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα μέχρι και το 2021, μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, από το 2022 και μετά παρατηρείται σταθερή αύξηση, η οποία συνεχίζεται μήνα με τον μήνα, οδηγώντας τελικά στο σημερινό υψηλό επίπεδο.

Από το συνολικό ποσό που χρωστά το Ελληνικό Δημόσιο, τα 2,92 δισ. ευρώ αφορούν άμεσα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ιδιώτες, δηλαδή χρήματα που έπρεπε να έχουν ήδη καταβληθεί αλλά παραμένουν ανεξόφλητα. Επιπλέον, 737 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε επιστροφές φόρων που δεν έχουν ακόμη δοθεί στους δικαιούχους, παρότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν περάσει μήνες από τη στιγμή που έπρεπε να καταβληθούν. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών όμως συγκεντρώνεται στον χώρο της Υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία καταγράφουν τα υψηλότερα χρέη, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 1,468 δισ. ευρώ. Η αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτικά, στο τέλος του 2019, πριν από την πανδημία, οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων δεν ξεπερνούσαν τα 344 εκατ. ευρώ. Το 2020 αυξήθηκαν στα 502 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 606 εκατ., το 2022 στα 907 εκατ., ενώ το 2023 ξεπέρασαν το 1,3 δισ. ευρώ. Αν και υπήρξε μια μικρή υποχώρηση το 2024, η ανοδική πορεία επανήλθε το 2025 και συνεχίζεται και τώρα, το 2026.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν όμως και οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων. Οι υποχρεώσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν τον Απρίλιο στα 730 εκατ. ευρώ, από 668 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας αισθητή άνοδο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα χρέη δήμων και περιφερειών αυξήθηκαν από 308 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο σε 336 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, γεγονός που δείχνει ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες δεν περιορίζονται μόνο στην κεντρική διοίκηση αλλά επεκτείνονται και σε τοπικό επίπεδο.

Στο μέτωπο των επιστροφών φόρου, αν και καταγράφεται μια μικρή μείωση (από 766 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο σε 737 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο) το πρόβλημα παραμένει έντονο. Από το ποσό αυτό, περίπου 371 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν για περισσότερες από 90 ημέρες. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από αυτά τα χρήματα, περίπου 191 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμη διεκδικηθεί από τους δικαιούχους, είτε λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης.

Παρά τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών σε επίπεδο αριθμών, το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές παραμένει λοιπόν άλυτο. Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι περιμένουν την εξόφληση αυτών των ποσών, η κατάσταση αυτή δημιουργεί όπως αντιλαμβάνεται κανείς σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και δυσκολίες στην καθημερινή τους λειτουργία. Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι την ίδια στιγμή το κράτος εμφανίζεται ιδιαίτερα αυστηρό στην είσπραξη των δικών του απαιτήσεων, εφαρμόζοντας μέτρα όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ακόμη και για σχετικά μικρά ποσά.