Βουνό έχουν γίνει πλέον οι φορολογικές υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά. Ειδικά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να βρίσκονται με το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν φόρους, τέλη και δόσεις ρυθμίσεων. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα χρειαστεί λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, να προχωρήσουν σε γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών για να δικαιολογήσουν τεκμήρια ή ακόμη και να θέσουν σε ακινησία τα αυτοκίνητά τους.

Επιστροφή ενοικίου

Αυτοί που θα πρέπει να τρέξουν για να μη χάσουν χρήματα από το δημόσιο είναι οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου. Συγκεκριμένα, όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση ή είδαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν λόγω λαθών ή παραλείψεων στη φορολογική τους δήλωση, έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση Ε1, χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση. Όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ όσοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025 θα δουν τα χρήματα της ενίσχυσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Η λίστα με τις εκκρεμότητες

Στη λίστα με τις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται: