Βουνό έχουν γίνει πλέον οι φορολογικές υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά. Ειδικά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να βρίσκονται με το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν φόρους, τέλη και δόσεις ρυθμίσεων. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα χρειαστεί λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, να προχωρήσουν σε γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών για να δικαιολογήσουν τεκμήρια ή ακόμη και να θέσουν σε ακινησία τα αυτοκίνητά τους.
Επιστροφή ενοικίου
Αυτοί που θα πρέπει να τρέξουν για να μη χάσουν χρήματα από το δημόσιο είναι οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου. Συγκεκριμένα, όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση ή είδαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν λόγω λαθών ή παραλείψεων στη φορολογική τους δήλωση, έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση Ε1, χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση. Όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ όσοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2025 θα δουν τα χρήματα της ενίσχυσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.
Η λίστα με τις εκκρεμότητες
Στη λίστα με τις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται:
- Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά, ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.
- Δηλώσεις για δικαιολόγηση τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.
- Δηλώσεις από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2024.
- Δηλώσεις από κατοίκους εξωτερικού. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.
- Ακινησία οχήματος. Όσοι θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους πρέπει να προχωρήσουν σε ψηφιακή κατάθεση πινακίδων μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
- Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ έτους 2025.
- Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος.
- Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026. Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών και συγκεκριμένα 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026, 100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.