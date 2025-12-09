Μπαράζ πληρωμών έως και τις 12 Δεκεμβρίου από την ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ, με 53.401 δικαιούχους να περιμένουν λεφτά στους λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών και συγκεκριμένα:

Από το e-ΕΦΚΑ:

Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ: