Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών του ΔΑΑ, μια από τις σημαντικότερες και πιο ουσιαστικές συναντήσεις αεροπορικών εταιρειών και εκπροσώπων από τους κλάδους των αερομεταφορών, του ταξιδιού και του τουρισμού στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία παρουσία 250 και πλέον παρευρισκομένων, με κεντρικό θέμα φέτος, το τρίπτυχο «Θέσις – Αντίθεσις – Σύνθεσις».

Από τη «Θέση», όπου μια νέα ιδέα ή στρατηγική παίρνει μορφή, στην «Αντίθεση», όπου δοκιμάζεται μέσα από προκλήσεις και εναλλακτικές οπτικές, μέχρι τη «Σύνθεση», όπου οι διαφορετικές δυνάμεις συνδυάζονται και οδηγούν σε νέες ισορροπίες, η θεματική του Συνεδρίου 2.4 ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της ανταλλαγής απόψεων και της προσαρμοστικότητας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο Σύμπαν των αερομεταφορών και του τουρισμού.

Στο φετινό συνέδριο μάλιστα, η θεματική αυτή συνδέθηκε με την έννοια του «Cosmos – the Universe», τονίζοντας πως, όπως στη Φύση τα στοιχεία – από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο – συνυπάρχουν σε μια διαρκώς αρμονική και αλληλεπιδραστική σχέση, το ίδιο και στις αερομεταφορές, η σύνθεση διαφορετικών δυνάμεων είναι κομμάτι ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου, διαλεκτικού και αρμονικού αεροπορικού «Σύμπαντος»

Ξεχωριστή στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η ομιλία του θρυλικού διαιτητή Pierluigi Collina, του εμβληματικού

«Διαιτητή των Αστεριών» ο οποίος ανέδειξε με τη μοναδική του ικανότητα την αξία της προετοιμασίας και της σωστής οπτικής στη διαδικασία λήψης δίκαιων αποφάσεων!

Η «Σύνθεση» των ομιλητών και των πεδίων που πραγματεύτηκαν, ήταν φέτος η εξής:

Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, ΔΑΑ

Καλωσόρισμα με Θέση – Αντίθεση – και Σύνθεση!

Χαιρετισμός – Ομιλία

Από τον Γιάννη Παράσχη, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), ΔΑΑ

Επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς της Αθήνας 2024

Ομάδα Αεροπορικού Μάρκετινγκ & Ανάπτυξης Δικτύου ΔΑΑ

Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό κλάδο αεροδρομίων & αερομεταφορών

Ομιλητής: Olivier Jankovec, Γενικός Διευθυντής – ACI Europe

Συντονισμός: Ιωάννα Παπαδοπούλου

Η Ευρώπη ως ελκυστικός προορισμός για επιχειρήσεις και τουρισμό – Η οπτική των αεροπορικών εταιρειών

Ομιλήτρια: Ourania Georgoutsakou, Γενική Διευθύντρια – A4E

Διάλογοι για την Αρχιτεκτονική, τον Σχεδιασμό Αεροδρομίων & η Σύνθεση Αισθητικής και Αποτελεσματικότητας

– “Via Lactea” Dialogues on Architecture – Aesthetics vs. Efficiency in Airport Design Michael Wyetzner, MICHIELLI+WYETZNER ARCHITECTS

– Κυκλική οικονομία & ενσωματωμένος άνθρακας: μια νέα πρόκληση για την αρχιτεκτονική Charlie Luxton, CHARLIE LUXTON DESIGN

– Το μελλοντικό αρχιτεκτονικό όραμα για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Andrew Thomas, Managing Partner, GRIMSHAW

Το Συνέδριο έκλεισε με το μήνυμα του Προέδρου του ΔΑΑ, Μιχάλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο εξαιρετικό αποτέλεσμα της περυσινής χρονιάς και στην υποδειγματική συνεργασία που διέπει το σύνολο της κοινότητας του αεροδρομίου:

«Το 2.4 Airline Marketing Workshop ανέδειξε, για άλλη μια χρονιά, τη σημασία της στρατηγικής σκέψης και της συνεργασίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αερομεταφορών. Η φετινή χρονιά ήταν ορόσημο για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με τη σημαντική επιτυχία της εισαγωγής μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του αεροδρομίου. Η αύξηση της συνδεσιμότητας και η στρατηγική μας για τον τουρισμό αποφέρουν οφέλη όχι μόνο στην αεροπορική αγορά αλλά και στην ευρύτερη ελληνική οικονομία. Συνεχίζουμε με όραμα και δέσμευση να ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση μας ως παγκόσμιου κόμβου αερομεταφορών. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, το Θέσις – Αντίθεσις – Σύνθεσις δεν είναι απλώς η θεματική του συνεδρίου μας, αλλά η ίδια η φιλοσοφία μας: συνεχής πρόοδος, διάλογος και συνεργασία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ Γιάννης Παράσχης, δήλωσε στο πλαίσιο της έναρξης του Συνεδρίου:

«Το 2024 ήταν ακόμη μία δυναμική χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 13% και να αγγίζει το ιστορικό ρεκόρ των 31,9 εκατομμυρίων επιβατών. Κατά την περίοδο αυτή ανακοινώσαμε την προσθήκη νέων συναρπαστικών προορισμών, αυξάνοντας τις επιλογές των επιβατών μας, ενώ συνεχίζουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Έχοντας ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο στην προετοιμασία μας για την επόμενη ημέρα του αεροδρομίου και λαμβάνοντας υπόψιν τη δυναμική και τις τάσεις της επιβατικής κίνησης, ανακοινώσαμε πρόσφατα την απόφασή μας να επιταχύνουμε την επέκταση των εγκαταστάσεών μας για την εξυπηρέτηση 40 εκ επιβατών έως το 2032, μια επένδυση σχεδόν 1,3 δις ευρώ.

Θέλω να ευχαριστήσω την αεροπορική οικογένεια της Αθήνας για τη συνεργασία, τη διαχρονική εμπιστοσύνη και την σημαντική επένδυση στο δίκτυό μας, και καλώ τους αεροπορικούς συνεργάτες μαζί να συνεχίσουμε να «συνθέτουμε» την επόμενη ημέρα του αεροδρομίου μας»

Στο πλαίσιο του θεσμού των ετήσιων βραβείων, οι φετινές βραβεύσεις του ΔΑΑ στις αεροπορικές εταιρείες με την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία το 2024:

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιβράβευσε για άλλη μια χρονιά τις αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένα ποσοστά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά τους από και προς την Αθήνα.

Τα βραβεία για το 2024, αναλυτικά:

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά εσωτερικού

H AEGEAN τιμήθηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά εσωτερικού το 2024. Τιμητική διάκριση έλαβε η SKY express.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης

Η easyJet βραβεύτηκε για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβε η Ryanair.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης κατέκτησε η SKY express. Τιμητική διάκριση έλαβε η Ryanair.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης Ανατολής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης Ανατολής κατέκτησε η Israir Airlines. Τιμητική διάκριση έλαβε η Arkia.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αφρικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αφρικής κατέκτησε η EGYPTAIR.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ασίας

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Ασίας κατέκτησε η Air China.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη στην αγορά της Αμερικής κατέκτησε η Emirates.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Ευρώπης

Το βραβείο κατέκτησε η airBaltic. Τιμητική διάκριση έλαβε η Brussels Airlines.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο κατέκτησε η United Airlines. Τιμητική διάκριση έλαβε η Delta Air Lines.

Βραβείο “Best of the Top 10 Airlines” για το 2024

Η easyJet τιμήθηκε ως η κορυφαία εταιρεία ανάμεσα στις πρώτες 10 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2024.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενο δρομολόγιο

Το βραβείο κατέκτησε η AEGEAN.

Βραβείο νεοεισερχόμενου αερομεταφορέα

Το βραβείο κατέκτησε η LOT Polish Airlines.

Βραβείο για την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2024

Η AEGEAN τιμήθηκε ως η εταιρεία με την υψηλότερη επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2024. Τιμητική διάκριση έλαβε η SKY express.

Τo Βραβείο «You’re An AΘenian, too!» απονεμήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Airports Council International (ACI Europe) Olivier Jankovec για την ευρύτερη, πολυετή και πολύτιμη συμβολή του στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κλάδου των αεροδρομίων, με έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, αλλά και ως αναγνώριση των ισχυρών δεσμών του με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με την Αθήνα.

Ο ιθύνων νους του Συνεδρίου κάθε χρόνο, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, δήλωσε:

«Στο 2.4 φετινό μας ετήσιο Συνέδριο, εξερευνήσαμε μέσα από τους «αεροπορικούς διαλόγους» μας, πώς οι ιδέες γεννιούνται, αμφισβητούνται και τελικά συντίθενται σε μια διαρκή εξέλιξη. Το αεροπορικό και τουριστικό “σύμπαν” διαμορφώνεται ακριβώς μέσα από αυτή τη διαδικασία – τη δυναμική εναλλαγή Θέσης, Αντίθεσης και Σύνθεσης.

Και αυτή τη φορά, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κορυφαίους εκπροσώπους από το χώρο των αερομεταφορών, του ταξιδιού και του τουρισμού, αλλά και της έρευνας, της αρχιτεκτονικής των αεροδρομίων, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν βέβαια η παρουσία του διάσημου και μοναδικού Pierluigi Collina!

Επίσης, μέσα από την παγκόσμια υπηρεσία “Star Register», τρία αστέρια στον ουρανό φέρουν πλέον τα ονόματα της θεματικής του φετινού Συνεδρίου μας– Thesis, Antithesis, Synthesis. Ένα σύμβολο της συνεχούς μας αναζήτησης για ισορροπία, αρμονία και καινοτομία στο κοινό ταξίδι με τους αεροπορικούς συνεργάτες μας!

Το μέλλον του αεροδρομίου και της Αθήνας χτίζεται μέσα από θέσεις και αντιθέσεις, με στόχο τις ουσιαστικές και εποικοδομητικές συνεργασίες.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και έκαναν το φετινό Workshop ένα πραγματικό ταξίδι στη γνώση, στην καινοτομία και στις μελλοντικές προοπτικές για τους κλάδους των αερομεταφορών και του τουρισμού!»