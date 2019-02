Εντυπωσιακό τσουνάμι πάγου καταγράφηκε σε βίντεο

Ένα εκπληκτικό βίντεο δείχνει ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που εκτυλίσσεται στον ποταμό Νιαγάρα στον Καναδά.

Η τοπική αστυνομία δημοσίευσε εικόνες ενός «τσουνάμι πάγου» στο Οντάριο, κοντά στη λίμνη Erie.

«Ένα τσουνάμι πάγου σχηματίζεται όταν ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τον πάγο από την επιφάνεια του νερού προς τη στεριά» ανέφερε ο μετεωρολόγος του ABC7 News Mike Nicco.

Οι άνεμοι παρέσυραν τεράστια κομμάτια πάγου, τα οποία πέρασαν πάνω από ένα τείχος συγκράτησης των νερών και έφτασαν μέχρι τον δρόμο.

Η αστυνομία εξέδωσε μάλιστα και οδηγίες προστασίας για τους οδηγούς.

ICE TSUNAMI: Strong winds blew huge chunks of ice along the Niagara River, creating an "ice tsunami" https://t.co/vk5Slfa36v pic.twitter.com/OqyOoN7Si6

— CBS News (@CBSNews) 25 Φεβρουαρίου 2019