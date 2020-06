Αυστηρό μήνυμα των Rolling Stones στον Τραμπ: Μη χρησιμοποιείς τα τραγούδια μας

Σκληραίνουν στη στάση τους απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ οι Rolling Stones.

Μέσω νομικών εκπροσώπων, το διάσημο συγκρότημα ζητεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τραγούδια τους στις προεκλογικές του ομιλίες.

Οι Rolling Stones έχουν καταφερθεί και στο παρελθόν κατά του Τραμπ, όμως δεν φαίνεται να έχει ακουστεί το μήνυμά τους, καθώς το επιτελείο του Ρεπουμπλικανού χρησιμοποίησε το τραγούδι «Yοu Can't Always Get What You Want» στην πρόσφατη ομιλία του στην Οκλαχόμα, όμως είχε κάνει και στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Πλέον, το νομικό επιτελείο του συγκροτήματος εξετάζει τη λήψη κι άλλων μέτρων για να σταματήσει η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τους.