To ντοκιμαντέρ «How to Build A Choir» αναπαριστά τη διαδικασία συγκρότησης της καλλιτεχνικής ομάδας ΚΟΡΕΣ, που διευθύνει καλλιτεχνικά η Μαρίνα Σάττι και συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από γυναίκες της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών 15-60 ετών υπερβαίνοντας έτσι τα γεωγραφικά και ηλικιακά σύνορα.

Το ίδιο ντοκιμαντέρ παρακολουθεί και την προετοιμασία της δράσης «Μυστήριο 96 Κόρες» που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και στην οποία συμμετείχε το χορωδιακό και καλλιτεχνικό σύνολο ΚΟΡΕΣ.

Οι ΚΟΡΕΣ της Ελευσίνας, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τις CHÓRES στην Αθήνα, προσέγγισαν το πολυσυλλεκτικό τους ρεπερτόριο με τη φρέσκια και αντισυμβατική ματιά που τις χαρακτηρίζει, φωτίζοντας το παραδοσιακό μουσικό υλικό με σύγχρονους, απροσδόκητους τρόπους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES

Αποτελεί ένα καλλιτεχνικό φυτώριο που δημιουργήθηκε από τη Μαρίνα Σάττι με σκοπό τόσο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του στη μουσική, τον χορό και την υποκριτική όσο και τη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνιδων με ευρεία παιδεία και κοινωνική αντίληψη. Οι CHÓRES πειραματίζονται πάνω στη σύνδεση διαφορετικών αισθητικών και πολιτιστικών στοιχείων υπερβαίνοντας γεωγραφικά και ηλικιακά σύνορα και αξιοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα.

Αριθμούν πλέον περισσότερες από 150 γυναίκες ηλικίας 15-60 ετών, οι οποίες εξασκούνται σε τακτική βάση σε ολόκληρο το φάσμα των παραστατικών τεχνών. Το πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, τραγούδια των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις και επεξεργασίες παραδοσιακών τραγουδιών Ελλήνων και ξένων συνθετών, αρκετές από τις οποίες γράφτηκαν ειδικά για τις CHÓRES.

Συνεργάζονται με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως φιλοξενούμενο σύνολο και έχουν λάβει μέρος σε πολυάριθμες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορωδιακά φεστιβάλ καθώς και κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι CHÓRES συμμετείχαν στην Τελετή Έναρξης του θεσμού «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» καθώς και στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας των 33ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ έχουν περιοδεύσει επανειλημμένως σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα στο πλαίσιο του θεσμού του ΥΠΠΟΑ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το ντοκιμαντέρ

Συντελεστές

Σκηνοθεσία, εικονοληψία, μοντάζ | Γιώργος Αθανασίου

Διδασκαλία – μουσική διεύθυνση ΚΟΡΕΣ της Ελευσίνας | Σιμέλα Εμμανουηλίδου

Κινησιολογία ΚΟΡΕΣ της Ελευσίνας | Σταύρος Αλέξανδρος Ικμπάλ

Οργάνωση παραγωγής CHÓRES | Ελένη Γιαννή, Βερονίκη Κρικώνη

Καλλιτεχνική διεύθυνση CHÓRES | Μαρίνα Σάττι

Γενική διεύθυνση CHÓRES | Χαράλαμπος Γωγιός

Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Συντονισμός έργου (2023 Ελευσίς) | Ισαβέλλα-Δήμητρα Καρούτη

Το ντοκιμαντέρ How to Build a Choir δημοσιεύεται με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την Τελετή Έναρξης του θεσμού «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»