Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού χορευτικού φεστιβάλ της χρονιάς, του Primer Music Festival! Αυτό το Σαββατοκύριακο (7-8 Σεπτεμβρίου) πρόκειται να ζήσουμε την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία της χρονιάς.

Το Primer Music Festival φέρνει στην Ελλάδα τους super stars της παγκόσμιας EDM, Eric Prydz, Martin Garrix, Röyksopp LIve, Kölsch, Agents Of Time και Argy, σε ένα line up που περιλαμβάνει περισσότερους από 16 top καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ φιλοξενείται, για πρώτη φορά φέτος, σε 2 διαφορετικά stages, με συνολικά 20 ώρες μουσικής:

το απογειωτικό main stage στην Πλατεία Νερού, με τα 800 τμ οθονών led που εγγυώνται ένα φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό show και το ολοκαίνουργιο afterhours stage που ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 7/9 στις 22.00, στο Γήπεδο Tae Kwon Do του Faliro Sports Pavilion, παρατείνοντας το πάρτυ και τον χορό μέχρι τις 6.00 το πρωί της επόμενης μέρας!

Τι πρέπει να γνωρίζεις πριν την έναρξη του φεστιβάλ

Το line up περιλαμβάνει συνολικά 11 international artists που εμφανίστηκαν φέτος στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Από αυτούς 6 έπαιξαν στο Main Stage της Tomorrowland (Eric Prydz, Argy, Kölsch, Agents of Time, Miss Monique και Morten)

Με το Saturday Combo εισιτήριο μπορείς να δεις μέσα σε 12 ώρες 5 DJs που εμφανίστηκαν στο Main Stage της Tomorrowland

Η Αθήνα και το Primer Music Festival θα είναι ο τελευταίος σταθμός του παγκόσμιου tour των Royksopp, οι οποίοι εμφανίζονται στο main stage το Σάββατο 7/9, με το live show τους (και όχι με dj set)

Όπως και πέρυσι, στην είσοδο θα δίνονται στο κοινό διαδραστικά, φωτιζόμενα βραχιόλια που αλλάζουν χρώματα, αναβοσβήνουν στο beat και σε κάνουν μέρος της ατμόσφαιρας του φεστιβάλ

Οι πόρτες ανοίγουν για το main stage στην Πλατεία Νερού στις 16:00 και προτείνουμε να πας νωρίς για να αποφύγεις τις ουρές και να μην χάσεις κανένα act

Θα διατίθεται περιορισμένος αριθμός lockers (ένας ακόμη λόγος να έρθεις νωρίς, για να προλάβεις!).

Το «έξυπνο» επαναφορτιζόμενο βραχιόλι

To Primer Music Festival συστήνει φέτος στο κοινό του ένα «έξυπνο» βραχιόλι, ικανό να εξαλείψει τις ουρές στα σημεία φόρτισης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να φορτίσεις το βραχιόλι σου από τώρα, απλά μπαίνοντας στο site και βάζοντας τον αριθμό barcode του e-ticket σου από το more.com.

Με τον τρόπο αυτό κερδίζεις +10 ευρώ για κάθε 50 ευρώ που φορτίζεις.

Σημείωση: Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, τα 10 ευρώ plus τα κερδίζουν όλοι.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς επίσης να φορτίσεις το βραχιόλι μέσα στο φεστιβάλ, απλά σκανάροντας το QR Code του βραχιολιού ανέπαφων συναλλαγών που θα σου δοθεί στην είσοδο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διαδικασία του refund είναι πανεύκολη, καθώς ξανά μέσα από το το QR code του βραχιολιού σου ή το site, μπορείς να ζητήσεις και να λάβεις άμεσα επιστροφή χρημάτων!

Το πλήρες line up

Σάββατο 7/9

Main stage (Πλατεία Νερού)

Headliner:

ERIC PRYDZ

+

ROYKSOPP LIVE

ARGY

MISS MONIQUE

PEDRIK

Afterhours stage (Faliro Sports Pavilion)

Headliner:

KÖLSCH

AGENTS OF TIME

+

NICK JOJO

CRISTIAN CAMBAS

Κυριακή 8/9

Main stage (Πλατεία Νερού)

Headliner:

MARTIN GARRIX

+

GORDO

MORTEN

TUJAMO

JUICY M

PLAYMEN

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

Πλατεία Νερού + Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do

Προπώληση: more.com