Για να γιορτάσει την 50στή επέτειο του Dark Side of the Moon, η εταιρεία Pro-Ject Audio Systems δημιούργησε ένα πικάπ που αποτίει φόρο τιμής στο όγδοο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd. Για όσους θυμούνται την κυκλοφορία του Dark Side of the Moon, ήταν σημείο καμπής στην ιστορία της μουσικής.

Το άλμπουμ έχαιρε παγκόσμιας αναγνώρισης, όχι μόνον για τη μουσική του αλλά και για το διάσημο εξώφυλλο του βινύλιου όπου μέσω ενός πρίσματος λευκό φως διασπάται σε ένα φάσμα χρωμάτων. Αν και σχεδιάστηκε έχοντας στον νου τους φανατικούς θαυμαστές των Pink Floyd, στόχος του πικάπ είναι να αρέσει σε όλους τους λάτρεις του βινύλιου. Η έκδοση σε περιορισμένα κομμάτια έρχεται να προστεθεί στη συλλογή Artist Series της εταιρείας για να τιμήσει αυτό το ορόσημο.

Αυτό που κάνει το πικάπ να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να αναδημιουργήσει με ένα απλό πάτημα κουμπιού την εμβληματική εικόνα: καθώς ο οποιοσδήποτε δίσκος γυρίζει στο πλατώ, ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων από LED στο πίσω μέρος του πικάπ προσθέτει εικαστικό στοιχείο που θυμίζει το έργο τέχνης στο εξώφυλλο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 1973.

Το «ουράνιο τόξο» παραπέμπει ευθέως στον σχεδιασμό εξωφύλλου από τον Storm Thorgerson και την πρισματική εικόνα του George Hardie. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως η τριγωνική κάσα και ο επιμήκης βραχίονας, απηχούν στοιχεία από την πρωτότυπη εικόνα. Το πικάπ προσφέρει ευελιξία, επιτρέποντας στους χρήστες να παίξουν δίσκους και 33 και 45 στροφών, διατηρώντας σταθερότητα λόγω του όχι ευκαταφρόνητου βάρους του των έξι κιλών.