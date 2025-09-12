Η Σίντνεϊ Σουίνι δοκιμάζει τις δυνάμεις της σε έναν ρόλο που δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ: αυτόν της πυγμάχου. Στο νέο βιογραφικό φιλμ «Christy», η 26χρονη ηθοποιός υποδύεται την Κρίστι Μάρτιν, θρύλο του γυναικείου μποξ και μέλος του «International Boxing Hall of Fame».

Το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε από την Black Bear δείχνει τη Σίντνεϊ Σουίνι να μεταμορφώνεται πλήρως, με ένταση και αποφασιστικότητα στο ρινγκ. Σκηνοθέτης είναι ο Ντέιβιντ Μισό, που υπογράφει και το σενάριο μαζί με τη Μίρα Φόουλκς.

'Christy' Trailer: Sydney Sweeney Steps into the Ring in Boxing Biopic and Oscar Contender https://t.co/0WsqZuBJ9I — Variety (@Variety) September 11, 2025

Όπως αναφέρει το Variety, η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η ταινία έκανε πρεμιέρα, ότι χρειάστηκε να πάρει 13 κιλά για να ενσαρκώσει την Κρίστι Μάρτιν. «Δούλεψα με διατροφολόγο, γυμναστή και προπονητή μποξ. Έπινα πολλές πρωτεϊνούχες σκόνες, έτρωγα συνεχώς σάντουιτς, milkshakes. Έπρεπε να καταναλώνω συνεχώς θερμίδες γιατί τις έκαιγα όλες στην προπόνηση», είπε χαρακτηριστικά. Η ερμηνεία της, σίγουρα τη φέρνει πιο κοντά στο Όσκαρ.

Οι κριτικές πάντως δείχνουν ότι η προσπάθειά της απέδωσε. Ο κριτικός του Variety Όουεν Γκλίμπερμαν αποθέωσε την ερμηνεία της, χαρακτηρίζοντάς την «knockout που αλλάζει τα δεδομένα». «Είναι απολαυστικό να τη βλέπεις να ρίχνει ανελέητα χτυπήματα και μετά να πανηγυρίζει με παιδικό ενθουσιασμό, σαν να κέρδισε στο πάρτι γενεθλίων της», σημείωσε.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Κέιτι Ο’Μπράιαν, Μάριτ Γουίβερ, Μπεν Φόστερ, Ίθαν Έμπρι, Τσάντ Λ. Κόουλμαν, Βάλιν Χολ και Τόνι Καβαλέρο. Παραγωγοί είναι οι Τέντι Σβάρτσμαν, Μπρεντ Στίφελ, Κέρι Κοχάνσκι-Ρόμπερτς και η ίδια η Σουίνι.