Ο Τζέιμς Κάμερον δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα φετινά Όσκαρ 2023 για την ταινία «Avatar: Way Of The Water», αφού με βάση τα δημοσιεύματα του εξωτερικού, η Ακαδημία σνομπάρει το franchise του.

Όπως αναφέρει το deadline.com, η ταινία του είναι υποψήφια για Καλύτερο Ήχο, Οπτικά Εφέ και Σκηνογραφία, ενώ ο ίδιος μαζί με τον παραγωγό Τζον Λαντάου είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Σημειώνεται, ότι το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας διεκδικούν οι Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin», Daniels (Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ) για το «Τα Πάντα Ολα», Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans», Τοντ Φιλν για το «Tar» και Ρούμπεν Εστλουντ για το «Τρίγωνο της Θλίψης».

Επίσης, η φετινή απονομή θα γίνει στις 12 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.