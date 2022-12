Τζέιμς Κάμερον: Στην πανδημία απελπίστηκα ότι ο κινηματογράφος πεθαίνει αλλά «είναι πιο ζωντανός από ποτέ» Ευτυχής για την πρεμιέρα του «Avatar: The Way of Water» στο Λονδίνο