Δύο λεπτά διάρκεια έχει το εντυπωσιακό τρέιλερ της ταινίας «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον το οποίο κυκλοφόρησε τα ξημερώματα της Τρίτης (22/11).

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που η πρώτη ταινία βγήκε στους κινηματογράφους και περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα έχει περάσει και σεναριακά. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον (Sam Worthington) και η Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldaña) επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Τζέικ και Νεϊτίρι και ζουν με την οικογένειά τους η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας σύμφωνα με το ΕW. Μαζί τους επιστρέφουν οι Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ ( Joel David Moore), Στίβεν Λανγκ (Stephen Lang) και Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο.

Οι Κέιτ Γουίλσλετ (Kate Winslet), Έντι Φάλκο (Edie Falco) και Βιν Ντίζελ (Vin Diesel) είναι μεταξύ άλλων οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα μολονότι ο θρυλικός σκηνοθέτης έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μην σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες της σειράς.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.