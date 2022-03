Ο Γουίλ Σμιθ είναι ένας από τους πιο κερδοφόρους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών, και στη δεκαετία του 2000 ήταν πιο κερδοφόρος από οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό στον κόσμο. Αν το όνομά του συνδεόταν με μια ταινία, ανεξάρτητα από το πόσο καλή ή κακή ήταν, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα γινόταν μεγάλη επιτυχία στο box office. Πλέον ο ηθοποιός κατέκτησε και το πρώτο του Όσκαρ καθώς βραβεύτηκε για τον ρόλο του στο King Arthur ενώ τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και για το χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

Μεταξύ της αβίαστης ικανότητάς του να εναλλάσσεται μεταξύ δραματικής και κωμικής υποκριτικής, και της ικανότητάς του να ραπάρει και να χορεύει, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει ο ηθοποιός, γεγονός που κάνει κάθε του παρουσία στη μεγάλη οθόνη τόσο διασκεδαστική.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι ο Σμιθ έχει στο ενεργητικό του μία ταινία με εισπράξεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ας δούμε ποια είναι μαζί με τις υπόλοιπες 5 που έσπασαν τα ταμεία.

1 – Αλαντίν (2019) – 1,05 δισ. δολάρια

Υπήρξε μεγάλη ανησυχία από τους θαυμαστές της αρχικής ταινίας κινουμένων σχεδίων όταν ανακοινώθηκε ότι ο Σμιθ θα αντικαθιστούσε τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στον ρόλο του Τζίνι στο live-action remake του Αλαντίν. Αλλά μια ριζική αλλαγή ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ταινία.

Παρά τους φόβους όλων, η ερμηνεία του Σμιθ στον εμβληματικό χαρακτήρα ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η ταινία. Και, τέλος, αν και κάποιες από τις ταινίες του έχουν αποφέρει εισπράξεις ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αν προσαρμοστούν στον πληθωρισμό, ο Σμιθ έχει τώρα μια κυριολεκτικά ταινία με εισπράξεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στο όνομά του.

2 – Ημέρα Ανεξαρτησίας (1996) – 817,4 εκατομμύρια δολάρια

Μπορεί ο Σμιθ να είχε επιτυχία ως μουσικός και στην τηλεόραση με το The Fresh Prince of Bel-Air, αλλά η Ημέρα Ανεξαρτησίας ήταν ο κινηματογραφικός ρόλος που έκανε την καριέρα του ηθοποιού να εκτοξευθεί. Αν η Ημέρα Ανεξαρτησίας ξαναγινόταν σήμερα, θα είχε πολύ διαφορετικό καστ, αλλά δεν θα ήταν ούτε κατά διάνοια το ίδιο καλή χωρίς τη γοητεία, το χάρισμα και την παρουσία του Smith στην οθόνη.

Παρόλο που δεν είχε πρωταγωνιστήσει σε κάποια σημαντική ταινία πριν από την ταινία με την εισβολή των εξωγήινων, ήταν ο μοναδικός λόγος που η ταινία έκανε τόσα πολλά. Ενώ ένα ποσό όπως τα 800 εκατομμύρια δολάρια δεν αποτελεί έκπληξη το 2021, ήταν ένα αστρονομικό ποσό για μια ταινία το 1996. Και η απουσία του από τη συνέχεια που κυκλοφόρησε 20 χρόνια αργότερα, την Ημέρα Ανεξαρτησίας: Resurgence, είναι ένα μεγάλο μέρος του λόγου για τον οποίο καταποντίστηκε.

3 – Suicide Squad (2016) – 746,8 εκατομμύρια δολάρια

Είναι ενδιαφέρον ότι το I Am Legend υπαινίχθηκε ένα κινηματογραφικό σύμπαν της DC, καθώς μια αφίσα της ταινίας Superman V Batman κρεμόταν στο δρόμο της δυστοπικής ταινίας. Αλλά δεν θα ήταν παρά εννέα χρόνια αργότερα, όταν τελικά θα κυκλοφορούσε αυτή η ταινία, και λίγο αργότερα, ο Smith έπαιξε τον Deadshot, ο οποίος είχε μια σύγκρουση με τον Batman στο σύμπαν στο Suicide Squad. Και όταν πρόκειται για το box office, το Suicide Squad είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα.

Η ταινία μισήθηκε σχεδόν από όλους όσοι το είδαν, είτε ήταν κριτικοί είτε το ευρύ κοινό, αλλά, με κάποιο τρόπο, κατάφερε να βγάλει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων παγκοσμίως. Ο κόσμος γοητεύτηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είτε ήταν η παράξενη, γκανγκστερική, ραπική απεικόνιση του Τζόκερ, είτε η Margot Robbie ως Harley Quinn, είτε ακόμα και ο Smith ως Deadshot.

4 – Hancock (2008) – 629,4 εκατομμύρια δολάρια

Στο Hancock είδαμε την πρώτη προσπάθεια του Smith να μπει στην τάση των υπερηρώων αρκετά νωρίς, αλλά υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή στο είδος. Η ταινία ακολουθεί τον υπερήρωα John Hancock, ο οποίος είναι αλκοολικός και συχνά προκαλεί ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων. Η πόλη θεωρεί τον ήρωα υπεύθυνο για τις πράξεις του, οπότε, αν και είχε αρνητική υποδοχή, η ταινία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της, αντιμετωπίζοντας τα ίδια ηθικά διλήμματα που αντιμετώπισε και ο Captain America: Civil War οκτώ χρόνια αργότερα.

Το εισπρακτικό αποτέλεσμα του Hancock είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πόσο χρυσορυχείο ήταν ο Σμιθ στη δεκαετία του 2000, καθώς η ταινία είναι μία από τα λίγα φιλμ υπερηρώων που δεν βασίζεται στην πραγματικότητα σε κάποια υπάρχουσα ταινία. Είναι μια πρωτότυπη ταινία και μάλιστα έκανε περισσότερα έσοδα από μια άλλη ταινία υπερήρωα που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, τον Iron Man, κάτι που αποτελεί μεγάλο επίτευγμα αν σκεφτεί κανείς ότι ο Iron Man είναι πλέον ένας από τους πιο δημοφιλείς υπερήρωες όλων των εποχών.

5 – Men In Black 3 (2012) – 624 εκατομμύρια δολάρια

Όπως κάνει κάθε ταινία ενός franchise όταν η σειρά ξεμένει από ιδέες, το Men In Black 3 κατέφυγε στο ταξίδι στο χρόνο. Όμως, ανεξάρτητα από την πλοκή, είχε αρκετές ανανεωτικές ιδέες που είχαν πολύ καλύτερη υποδοχή από τη δεύτερη ταινία, και αυτό αντανακλάται στην εισροή της στα ταμεία.

Παραδόξως, αν και ένα από τα μεγαλύτερα σήματα κατατεθέντα της σειράς Men In Black είναι τα ραπ τραγούδια του Will Smith, στην πραγματικότητα ο Pit Bull ήταν αυτός που παρέδωσε το ποπ τραγούδι της ταινίας αυτή τη φορά. Το στούντιο θα έπρεπε να πάρει το κωμικό συγκρότημα Flight of the Conchords για να ηχογραφήσει το τραγούδι, βλέποντας ότι ο Jermaine Clement (το μισό του συγκροτήματος) έπαιζε τον κακό στην ταινία. Μπορεί να μην έχουν την ίδια απήχηση με τον Pitbull, αλλά θα ήταν ξεκαρδιστικό.

6 – Men In Black (1997) – 589,3 εκατομμύρια δολάρια

Το πρώτο Men In Black έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς όλες οι δεξιότητες του Σμιθ ήταν σε πλήρη επίδειξη, και μεταξύ της κωμικής του ερμηνείας και του ραπ, η ταινία του 1997 ήταν ουσιαστικά η τέλεια βιτρίνα για να γίνει κινηματογραφικός σταρ. Το Men In Black είναι μια από τις καλύτερες ταινίες κόμικς που δεν περιλαμβάνει υπερήρωες και η απήχησή του ήταν πρωτοφανής.

Παρά το γεγονός ότι ο Σμιθ ήταν κάπως πρωτοεμφανιζόμενος στη μεγάλη οθόνη, ήταν ο λόγος που όλοι πήγαιναν να δουν την ταινία. Ήταν επίσης μια τέλεια απόφαση των παραγωγών να τον τοποθετήσουν δίπλα στον εντελώς αντίθετο και στωικό Τόμι Λι Τζόουνς. Και με το αγαπητό concept της εισβολής εξωγήινων στον πλανήτη, δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχει η ταινία.