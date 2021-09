Το Netflix συνεχίζει να δοκιμάζει νέα πράγματα στα projects του και αυτό θα κάνει και με το Jigsaw. Όπως τονίζει το Lordoftheseries.gr, η σειρά θρίλερ των 8 επεισοδίων θα διαθέτει μία μη γραμμική πορεία, δηλαδή ο θεατής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος ποιο επεισόδιο θα δει πρώτα μέχρι να φτάσει στο finale που ολοκληρώνει την ιστορία. Κάτι παρόμοιο συνέβη με το Interrogation της Paramount+.

Η πλοκή θα εστιάσει στον σχεδιασμό της εκτέλεσης μίας τεράστιας ληστείας, μερικές δεκαετίες πριν συμβεί. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρεθεί ο Giancarlo Espospito (Breaking Bad, The Mandalorian), η Paz Vega (The OA) και ο Rufus Sewell (The Man in the High Castle, Victoria) ενώ ο Eric Garcia (Matchstick Men) θα υπογράψει το σενάριο. Στην παραγωγή θα βρεθεί επίσης ο Ridley Scott.

Αυτή τη στιγμή η σειρά γυρίζεται στα Netflix Studios του Brooklyn.