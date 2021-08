Το 2019, το Vanity Fair δημοσίευσε ένα άρθρο – έρευνα με τίτλο «The Church of Living Dangerously» που παρακολουθούσε την άνοδο και την πτώση του Τζον Λι Μπίσοπ, του δημοφιλούς πάστορα του Όρεγκον που έγινε λαθρέμπορος ναρκωτικών για καρτέλ στο Μεξικό.

Τώρα η New Regency αποκάλυψε ότι έχει αποκτήσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα για την ιστορία του Ντέιβιντ Κούσνερ, με τον Κρίστιαν Μπέιλ να είναι πρωταγωνιστής ως ο διαβόητος ιεροκήρυκας.

Η κινηματογραφική μεταφορά του «The Church of the Living Dangerously» δεν έχει ακόμη σκηνοθέτη. Ωστόσο, το Deadline αναφέρει ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος Τσαρλς Ράντολφ θα γράψει το σενάριο.

Ο Κρίστιαν Μπέιλ, η New Regency, η Έλεν Γκόλντσμιθ Βέιν και ο Έρικ Ρόμπινσον του The Gotham Group θα είναι παραγωγοί του φιλμ.

Η ταινία περιγράφεται ως πολυτάραχη ιστορία που αφηγείται τα σκληρά παιδικά χρόνια του Μπίσοπ, την εποχή που ήταν δημοφιλής ιεροκήρυκας της Εκκλησίας The Living Hope στο Πόρτλαντ, την τάση του να προσομοιώνει την Κιβωτό του Νώε με πραγματικά εξωτικά ζώα και την εξωσυζυγική σχέση του. Επίσης παρουσιάζει την ταραγμένη σχέση του με τον γιο του, Ντέιβιντ, ο οποίος εθίστηκε στη μεθαμφεταμίνη και την ηρωίνη, και την περίεργη επιλογή του Μπίσοπ να πάρει ναρκωτικά για να καταλάβει τη δύναμη που ασκούσαν στο παιδί του.

Φυσικά, αυτή η απόφαση οδήγησε τελικά σε μια πιο σκοτεινή εμπλοκή του με τον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Τζον Λι Μπίσοπ, ο οποίος συνελήφθη το 2017 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, φέρεται να έχει δώσει έγκριση για τη δημιουργία ταινίας με θέμα τη ζωή του.